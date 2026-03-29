“가장 어려운 곳에서 역할하겠다”… 이정현, 광주특별시장 출마하나
국힘 지도부와 상의 無… “지켜볼 것”
박형준·주진우, 같은날 캠프 개소식
이정현(사진) 국민의힘 공천관리위원장이 “공천이 마무리되는 대로 당이 필요로 하는 가장 어려운 곳에서 역할을 다할 준비를 하겠다”고 밝혔다. 6·3 지방선거에서 보수 험지로 꼽히는 광주전남통합특별시장 등 호남권 출마를 시사한 것으로 풀이된다. 구인난에 시달리는 경기도에서 유승민 전 의원 출마를 압박하려는 의도가 담긴 것이란 해석도 있다.
이 위원장은 29일 페이스북에 “정치는 책임이다. 어려운 길이 있다면 누군가는 먼저 그 길로 가야 한다”며 “쉬운 길이 아니라 가장 힘든 곳에서, 아무도 가지 않으려는 곳에서 또 다른 역할을 할 생각”이라고 밝혔다.
이 위원장은 ‘가장 힘든 곳’이 어디인지 구체적으로 밝히진 않았지만, 정치 이력을 고려하면 호남일 가능성이 크다. 호남은 이번 지선에서 국민의힘 소속 예비후보가 한 명에 그칠 만큼 열악한 상황이다. 이 위원장의 무게감을 봤을 땐 새로 출범하는 광주특별시 초대 시장 출마가 유력하게 거론된다. 이 위원장은 2022년 지선 때 국민의힘 전남지사 후보로 나서서 선거비용 보전 기준(15%)을 넘긴 18.81%를 득표했다. 2014년 재보궐선거와 2016년 20대 총선 때 전남 순천(2014년은 순천·곡성)에 출마해 당선되기도 했다.
이 위원장은 이와 관련해 국민일보에 “당과 보수의 생존이 걸린 절박한 상황”이라며 “(출마를) 호소하는 나부터 앞장서 험지 중 험지로 달려갈 용의가 있다. 눈물로 호소한다”고 밝혔다. 군산 재보궐선거 출마 가능성에 대해서는 선을 그었다.
이 위원장 발언은 당 지도부와 사전 협의가 없었다고 한다. 장동혁 대표 측은 “상황을 지켜보겠다”고 말했다. 이 위원장의 호남 출마 시사는 또 다른 구인난에 시달리는 경기도에서 중량급 정치인의 희생이 필요한 점을 강조하려는 것으로도 해석된다. 이 위원장은 특히 유 전 의원을 향해 연일 구애를 보내고 있다. 다만 유 전 의원은 경기도지사 불출마 의사에 변함이 없는 상태다.
부산에서는 현역인 박형준 시장과 주진우 의원이 같은 날 나란히 선거사무소를 열고 지지 호소에 나섰다. 박 시장은 전날 오전 부산진구 부전동 캠프에서 “2030년 이전까지 시민 여러분이 월클(월드클래스) 도시 부산을 분명히 체감하도록 만들겠다”고 말했다. 오후에는 주 의원이 연제구 연산동 캠프에서 개소식을 열고 “부산의 자긍심을 되찾고 도시를 확 바꿔 젊고 강한 부산을 만들겠다”고 밝혔다.
박준상 최수진 기자 junwith@kmib.co.kr
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