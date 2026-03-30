현대차그룹, 에너지 절감 총력전… 차량 5부제 전 계열사 확대 적용
국내 출장 되도록 화상회의로 대체
설비 가동 대기시간 공회전 최소화
현대자동차그룹이 에너지 위기 극복을 위해 정부가 권고한 차량 5부제를 전 계열사에 확대 적용한다. 화상회의를 적극 활용해 국내 출장 등 업무용 차량 이용도 최소화하기로 했다.
현대차그룹은 이 같은 내용을 포함한 에너지 절약 계획을 29일 밝혔다. 현대차그룹은 현대차·기아 본사를 중심으로 차량 5부제를 시행하고 있었다. 이를 전 계열사에 확대하고 임직원 출퇴근 셔틀버스 운행도 늘려 직원들의 자가 차량 이용을 최소화한다. 사업장 내 전기 사용량도 감축한다. 평일, 휴무일, 중식시간, 야간 등 전기 사용 유형을 구분해 PC, 냉난방, 조명 등을 세심하게 제어한다. 또 복도, 주차장, 로비 등 CCTV에 인공지능(AI) 기능을 접목해 일정시간 움직임이 포착되지 않으면 조명 등을 자동 소등하는 시스템을 도입키로 했다. 회의실에도 별도 센서를 설치해 사람이 이용하지 않으면 전력을 자동 차단한다.
국내 출장을 되도록 화상회의로 대체해 업무용 차량 이용을 줄이기로 했다. 부득이하게 업무용 차량을 이용해야 할 때는 전기차나 수소차를 우선 배정할 예정이다. 또 순차적으로 업무용 차량을 친환경차로 전환한다는 방침이다. 직원 복지를 위해 운영하는 통근버스도 순차적으로 수소전기버스로 교체한다.
현대차그룹은 각 사업장의 설비 가동을 최적화하고 노후 시설 개선에도 집중한다. 전국의 생산거점에서 설비 가동 대기시간의 공회전을 최소화하고, 전기 누설 및 누유 점검 확대를 통해 에너지 손실 요소를 차단한다는 계획이다. 에너지 효율이 떨어지는 노후화된 냉난방·조명 등을 고효율 에너지 설비로 교체하고, 설비의 구동방식도 에너지 절감형으로 개선해 에너지 효율을 극대화할 계획이다.
자재 및 설비 운송 차량의 동선도 재점검해 연료 사용량을 절감한다. 현대글로비스의 경우 항로 최적화, 저속 운항, 대기 중 엔진 미사용 등을 통해 연료 소모량 감축을 추진한다.
현대차그룹 관계자는 “국가적 에너지 위기 극복을 위해 실질적으로 에너지를 절약할 수 있는 방안을 수립했다. 전 그룹사에서 적극적으로 시행할 계획”이라고 밝혔다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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