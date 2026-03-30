“복수 대신해 드립니다”… 사법 불신에 ‘사적 보복’ 성행

텔레그램서 ‘원한 해결’ 등 내걸어

“교통사고 위장·AS도 가능” 홍보

현관에 인분·래커칠한 일당 구속

생성형 AI로 만들어진 이미지 입니다.

메신저 텔레그램을 통해 의뢰를 받고 타인에게 사적 테러를 벌이는 ‘보복 대행’ 범죄가 끊이지 않고 있다. 피해자의 개인정보 탈취를 노리며 위장 취업까지 하는 등 관련 수법도 더 교묘해지고 있다. 이 같은 사적 보복 범죄는 형사사법제도에 대한 불신과 불만이 반영된 것이라는 분석이 나온다.



29일 국민일보 취재에 따르면 텔레그램에서는 ‘복수 대행’ ‘원한 해결’이라는 제목의 채널을 쉽게 찾아볼 수 있다. 해당 채널은 ‘직장에서의 이미지 타격’ ‘범죄 덮어씌우기’ ‘사고를 가장한 신체 손상’ 등으로 보복을 대신해줄 수 있다고 홍보했다. 교통사고, 높은 곳에서 떨어뜨리기 등 구체적인 위장 사고 사례도 제시했다. 채널 운영자는 “거짓된 원한은 해결하지 않는다”며 “먼저 보복 계획을 짠 뒤 인건비 등 필요한 비용을 산출해 가격을 책정한다”고 말했다. 보복 결과가 불만족스러운 경우 애프터서비스(AS)도 가능하다고 덧붙였다.



온라인에서 시작되는 보복 대행 사업은 실제 범죄로 이어지고 있다. 경찰은 텔레그램을 통해 돈을 받고 남의 집 현관문에 오물을 뿌리거나 벽에 래커칠을 한 일당 4명을 붙잡아 모두 구속했다. 이 가운데 총책인 30대 남성 정모씨는 주거침입, 재물손괴, 협박, 정보통신망법 위반(정보통신침해 등) 혐의로 지난 28일 법원에서 구속영장이 발부됐다.



정씨 등은 지난 1월 경기도 시흥의 한 아파트 현관문에 인분을 뿌리고 래커로 욕설이 담긴 낙서를 하는 등 수차례 테러를 한 혐의를 받는다. 특히 경찰은 일당 중 한 명이 범행에 쓰일 개인정보를 취득하기 위해 배달 플랫폼 배달의민족 외주 업체의 상담사로 위장 취업한 사실을 포착했다. 한 경찰 관계자는 “개인정보가 가장 방대한 곳을 의도적으로 노린 것”이라고 설명했다.



이달 초에는 화성 동탄신도시의 한 아파트에서 사적 보복을 의뢰받은 뒤 허위 사실이 적힌 전단지를 뿌리고 현관문에 래커칠을 한 20대 여성이 구속 기소되는 사건도 있었다.



전문가들은 보복 대행 범죄가 이어지는 이유 중 하나로 의뢰인과 대행자 간의 불법적인 ‘윈윈’ 관계를 꼽는다. 어떻게든 복수하고 싶은 의뢰인의 심리와 일회적 테러로 쉽게 돈을 벌려는 이들의 필요가 서로 맞아떨어진 결과라는 것이다. 해외 메신저인 텔레그램을 통해 의뢰를 받으면 수사 당국의 추적을 피할 수 있을 것이라는 인식도 작용한 것으로 보인다.



사적 보복 범죄의 증가는 현행 형사사법제도의 절차 및 결과에 대한 신뢰가 하락했기 때문이라는 분석도 나온다. 이윤호 동국대 경찰행정학과 교수는 “사적 보복의 발판은 공적 제재에 대한 불신”이라며 “사건 처리나 처벌까지 시간이 오래 걸린다거나 공정하게 이뤄지지 않는다는 불만이 작용한 것”이라고 말했다.



임준태 동국대 경찰행정학과 교수도 “가해자에 대한 국가의 형벌이 피해자 입장에서 만족할 만큼 원활하게 작동되지 않고 있다는 방증일 수 있다”고 말했다. 사적 보복이 법치주의를 흔들 수 있는 범죄임은 틀림이 없지만 도리어 현행 사법 시스템에 대한 피해자들의 불신이 누적돼 발생하는 일일 수 있다는 분석이다.



조민아 임송수 기자 minajo@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 임송수 기자 songsta@kmib.co.kr 4117 응원 하기 임송수 기자입니다. 경제 분야 소식을 전해드립니다. 메신저 텔레그램을 통해 의뢰를 받고 타인에게 사적 테러를 벌이는 ‘보복 대행’ 범죄가 끊이지 않고 있다. 피해자의 개인정보 탈취를 노리며 위장 취업까지 하는 등 관련 수법도 더 교묘해지고 있다. 이 같은 사적 보복 범죄는 형사사법제도에 대한 불신과 불만이 반영된 것이라는 분석이 나온다.29일 국민일보 취재에 따르면 텔레그램에서는 ‘복수 대행’ ‘원한 해결’이라는 제목의 채널을 쉽게 찾아볼 수 있다. 해당 채널은 ‘직장에서의 이미지 타격’ ‘범죄 덮어씌우기’ ‘사고를 가장한 신체 손상’ 등으로 보복을 대신해줄 수 있다고 홍보했다. 교통사고, 높은 곳에서 떨어뜨리기 등 구체적인 위장 사고 사례도 제시했다. 채널 운영자는 “거짓된 원한은 해결하지 않는다”며 “먼저 보복 계획을 짠 뒤 인건비 등 필요한 비용을 산출해 가격을 책정한다”고 말했다. 보복 결과가 불만족스러운 경우 애프터서비스(AS)도 가능하다고 덧붙였다.온라인에서 시작되는 보복 대행 사업은 실제 범죄로 이어지고 있다. 경찰은 텔레그램을 통해 돈을 받고 남의 집 현관문에 오물을 뿌리거나 벽에 래커칠을 한 일당 4명을 붙잡아 모두 구속했다. 이 가운데 총책인 30대 남성 정모씨는 주거침입, 재물손괴, 협박, 정보통신망법 위반(정보통신침해 등) 혐의로 지난 28일 법원에서 구속영장이 발부됐다.정씨 등은 지난 1월 경기도 시흥의 한 아파트 현관문에 인분을 뿌리고 래커로 욕설이 담긴 낙서를 하는 등 수차례 테러를 한 혐의를 받는다. 특히 경찰은 일당 중 한 명이 범행에 쓰일 개인정보를 취득하기 위해 배달 플랫폼 배달의민족 외주 업체의 상담사로 위장 취업한 사실을 포착했다. 한 경찰 관계자는 “개인정보가 가장 방대한 곳을 의도적으로 노린 것”이라고 설명했다.이달 초에는 화성 동탄신도시의 한 아파트에서 사적 보복을 의뢰받은 뒤 허위 사실이 적힌 전단지를 뿌리고 현관문에 래커칠을 한 20대 여성이 구속 기소되는 사건도 있었다.전문가들은 보복 대행 범죄가 이어지는 이유 중 하나로 의뢰인과 대행자 간의 불법적인 ‘윈윈’ 관계를 꼽는다. 어떻게든 복수하고 싶은 의뢰인의 심리와 일회적 테러로 쉽게 돈을 벌려는 이들의 필요가 서로 맞아떨어진 결과라는 것이다. 해외 메신저인 텔레그램을 통해 의뢰를 받으면 수사 당국의 추적을 피할 수 있을 것이라는 인식도 작용한 것으로 보인다.사적 보복 범죄의 증가는 현행 형사사법제도의 절차 및 결과에 대한 신뢰가 하락했기 때문이라는 분석도 나온다. 이윤호 동국대 경찰행정학과 교수는 “사적 보복의 발판은 공적 제재에 대한 불신”이라며 “사건 처리나 처벌까지 시간이 오래 걸린다거나 공정하게 이뤄지지 않는다는 불만이 작용한 것”이라고 말했다.임준태 동국대 경찰행정학과 교수도 “가해자에 대한 국가의 형벌이 피해자 입장에서 만족할 만큼 원활하게 작동되지 않고 있다는 방증일 수 있다”고 말했다. 사적 보복이 법치주의를 흔들 수 있는 범죄임은 틀림이 없지만 도리어 현행 사법 시스템에 대한 피해자들의 불신이 누적돼 발생하는 일일 수 있다는 분석이다.조민아 임송수 기자 minajo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지