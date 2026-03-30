고심하던 정부, 유엔 북한인권결의안 동참
北 자극 우려 막판까지 불참 검토
외교적 역할 방치 부담 “원칙 대응”
이재명정부가 고심 끝에 유엔 인권이사회 북한인권결의안 공동제안국에 동참했다. 한반도 평화 공존을 앞세운 정부는 당초 북한을 자극할 수 있다는 점을 우려해 불참을 막판까지 고심했다. 그러나 인권 문제는 한반도 평화 문제와 별개 사안인 만큼 원칙 대응을 하겠다는 결정을 내린 것으로 알려졌다.
외교부는 지난 28일 “북한 주민 인권의 실질적 개선을 위해 국제사회와 협력해 나간다는 입장하에 북한인권결의 공동제안국에 참여했다”고 밝혔다. 유럽연합(EU)과 호주가 초안을 작성한 북한인권결의안은 오는 30일(현지시간) 스위스 제네바에서 개최 중인 제61차 유엔인권이사회에서 채택될 예정이다.
정부는 남북 간 신뢰 형성 및 평화 공존을 최우선 국정과제로 추진하는 상황인 만큼 공동제안국 불참 검토 등 유보적 입장을 취해왔다. 실제 정동영 통일부 장관은 지난 26일 “북에서는 (북한인권 결의를) 대표적인 적대시 정책으로 본다. 우리가 밀어붙일 이유가 없다”고 말했다. 정부 관계자도 “어떤 방안이 북한 인권을 실질적으로 개선하는 효과를 가질 것인가에 대한 고민이 있어야 한다”고 말했다.
정부는 그러나 북한이 대남 적대 정책을 고수하는 상황에서 유엔 결의안에 불참하며 외교적 역할을 방치한다는 인상을 주는 것에 부담을 느낀 것으로 풀이된다. 강동완 전 부산하나센터장은 “북한이 한국을 적대적 국가로 공인했고, 무력 고도화를 이어 가는 만큼 국내외 비판을 의식한 결정으로 볼 수 있다”고 말했다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수도 “정부가 바뀔 때마다 대북 정책의 일관성이 없었는데 대표적인 게 북한 인권 문제”라며 “인류 보편적 가치인 인권에 대해선 정권과 관계없이 일관되게 목소리를 내야 한다”고 강조했다.
일각에선 이번 결정이 이재명정부의 한반도 정책 일관성을 해칠 수 있다는 우려도 제기된다. 양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 “평화공존정책의 핵심은 북한체제 존중과 선제적 평화 조치”라며 “(북한인권결의) 공동제안국 참여는 평화공존 정신에 위배될 수 있다”고 우려했다.
유엔은 매년 상반기 인권이사회와 하반기 총회에서 각각 북한인권결의안을 채택하고 있다. 한국은 2008~2018년 결의안의 공동제안국으로 참여해왔다. 문재인정부(2019∼2021년) 때는 남북 관계를 고려해 불참했다가 윤석열정부가 출범한 2022년 공동제안국에 복귀했다. 이재명정부 역시 지난해 11월 공동제안국 명단에 이름을 올렸다.
최예슬 기자
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