축하 파티 대신 ‘귀’ 열었다… SKT 정재헌 “본질은 고객”
정 CEO, 첫 행보로 노인대학 방문
창사 42주년 맞아 고객 소통 행사
SK텔레콤은 창사 42주년을 앞두고 정재헌 최고경영자(CEO)를 비롯한 전체 임원과 고객신뢰위원회 위원 등 80여명이 고객 방문 행사를 열었다고 밝혔다.
지난 26일 주주총회에서 공식적으로 대표이사에 선임된 정 CEO는 첫 대외 행보로 27일 경기도 포천 관인노인대학에 방문해 시니어 고객 50명을 만났다. 이 자리에서 보이스피싱 예방을 위한 디지털 안심 교육과 휴대전화 점검, 통신 서비스 상담을 진행하고 고객 의견도 직접 들었다. 정 대표는 “그간 창립기념일이 자체 행사를 하며 축하하는 날이었다면, 앞으로는 기본으로 돌아가 초심으로 ‘다시 듣는 날’”이라고 강조한 것으로 전해졌다.
통신서비스 기능이 많아져 오히려 불편하다는 어르신들 의견에 정 CEO는 “기술이 발전할수록 접근성이 더 좋아져야 한다”며 “보다 안전한 서비스를 만들고 사용 방법을 쉽게 알려 드리는 방법을 고민해 나가겠다”고 말했다고 회사는 전했다.
SKT 임직원들은 포천 외에도 이천, 양평 등에서 어르신 고객을 방문해 통신 상담 서비스, 디지털 안심 교육을 진행했다. 고객센터와 대리점, 공항 로밍센터를 찾은 임원들은 휴대폰 구매와 로밍 등 통신 서비스를 상담하는 고객과 소통하는 한편 현장 구성원들의 고충도 청취했다.
SK텔레콤은 경영진의 현장 방문을 정례화하고 고객자문단 의견 청취, 고객신뢰위원회와 연계한 외부 전문가 소통, AI 기반 고객 의견 분석 등을 병행하기로 했다.
정 CEO는 “인공지능(AI) 시대에도 변하지 않아야 할 가치는 고객”이라며 “고객의 목소리를 듣는 것에서 끝내지 않고 고객이 체감할 수 있는 변화로 이어지도록 실행해 나갈 것”이라고 말했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
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