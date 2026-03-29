서울 서초구, ‘길막’ 전기자전거 “즉시 수거”
4월 27일부터… 보행 안전 확보
민원 급증에 25개구 중 첫 대응
서울 서초구가 서울 25개 자치구 중 처음으로 보행자 통행과 안전을 위협하는 공유 전기자전거를 즉시 수거하기로 했다.
서초구는 다음 달 27일부터 점자블록 및 보도 중앙, 지하철역 출입구 전면 5m 이내, 버스정류소 5m 이내, 횡단보도 3m 이내, 자전거도로 등 5개 구역에 방치된 전기자전거를 3시간 이내에 수거할 계획이라고 29일 밝혔다. 전기자전거 관련 민원이 급증하자 대응을 강화한 것이다.
개인형 이동장치인 전동킥보드는 보행에 지장을 주는 곳에 방치될 경우 즉시 견인 대상이 된다. 견인료는 대당 4만원, 보관료는 30분당 700원으로 최대 50만원까지 부과된다.
그러나 전기자전거는 그동안 서울시 조례상 견인 대상에 포함되지 않아 관리 사각지대에 놓여 있었다. 이를 개선하기 위한 조례 개정안이 2023년 10월 발의됐지만, 아직 상임위원회를 통과하지 못했다.
규제 공백 속에 대여업체들은 전기자전거 중심으로 사업을 확대했다. 민간업체 운영 공유 전기자전거는 2022년 5230대에서 지난해 4만1421대로 약 8배 증가했다. 같은 기간 전동킥보드는 4만5991대에서 1만4933대로 절반 이상 줄었다.
이에 따라 전기자전거 관련 민원 접수도 계속해서 증가하고 있다. 서초구의 경우 2023년 4100건에서 2024년 4700건, 2025년 5300건으로 해마다 늘어나는 추세다.
전성수 서초구청장은 “전기자전거 이용은 늘었는데 관리 기준은 상대적으로 미비한 상황”이라며 “방치 전기자전거 즉시 수거 등 보행 안전을 위해 현장에서 가능한 방법을 계속 찾겠다”고 말했다.
황인호 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사