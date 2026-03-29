올해 로스쿨 합격 10명 중 6명 ‘SKY’ 출신

서울대는 62%가 서울대 졸업생

대학 간판 우선·순혈주의 여전



올해 법학전문대학원(로스쿨) 합격자 10명 가운데 6명은 서울대·고려대·연세대 학부 출신인 것으로 집계됐다.



종로학원이 29일 발표한 ‘2026학년도 전국 22개 로스쿨 합격자 분석 결과’를 보면, 전체 합격자 1856명 중 58.7%(1090명)가 이 세 대학 출신이다. 서울대가 429명(23.1%)으로 가장 많았고, 고려대가 374명(20.2%), 연세대는 287명(15.5%)이었다. 성균관대(7.7%), 이화여대(4.0%), 경찰대(3.9%), 한양대(3.6%)가 뒤를 이었다.



법조인으로 가는 관문을 서울의 주요 대학이 장악하고 있으며, 로스쿨 도입에도 대학 간판의 위력은 여전하다는 지적이 나온다.



특히 서울대 로스쿨은 합격자의 61.8%가 서울대에서 학부를 마친 것으로 조사됐다. 고려대(44.4%) 경희대(35.4%) 연세대(33.3%) 성균관대(32.6%) 등을 크게 웃도는 수치다. ‘순혈주의’가 여전히 강하게 작동하는 것이다.



지역 거점국립대 중에는 부산대가 23명(1.2%)으로 가장 많았고, 전북대 19명(1%), 전남대 12명(0.6%), 충남대 6명(0.3%) 순으로 나타났다. 지역의 거점국립대와 서울의 주요 대학들의 격차가 상당한 것이다.



로스쿨 합격자 대다수는 인문계열 전공자였다. 서울대 고려대 연세대 로스쿨 합격자 77.9%(318명)가 인문계열 학과 출신이었다. 자연계열은 14.2%(58명) 수준이었다. 임성호 종로학원 대표는 “법조인을 꿈꾸는 수험생들이 대학 진학 시 학과나 전공보다 대학 간판을 선호하는 경향이 나타날 수밖에 없다”고 말했다.



이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 올해 법학전문대학원(로스쿨) 합격자 10명 가운데 6명은 서울대·고려대·연세대 학부 출신인 것으로 집계됐다.종로학원이 29일 발표한 ‘2026학년도 전국 22개 로스쿨 합격자 분석 결과’를 보면, 전체 합격자 1856명 중 58.7%(1090명)가 이 세 대학 출신이다. 서울대가 429명(23.1%)으로 가장 많았고, 고려대가 374명(20.2%), 연세대는 287명(15.5%)이었다. 성균관대(7.7%), 이화여대(4.0%), 경찰대(3.9%), 한양대(3.6%)가 뒤를 이었다.법조인으로 가는 관문을 서울의 주요 대학이 장악하고 있으며, 로스쿨 도입에도 대학 간판의 위력은 여전하다는 지적이 나온다.특히 서울대 로스쿨은 합격자의 61.8%가 서울대에서 학부를 마친 것으로 조사됐다. 고려대(44.4%) 경희대(35.4%) 연세대(33.3%) 성균관대(32.6%) 등을 크게 웃도는 수치다. ‘순혈주의’가 여전히 강하게 작동하는 것이다.지역 거점국립대 중에는 부산대가 23명(1.2%)으로 가장 많았고, 전북대 19명(1%), 전남대 12명(0.6%), 충남대 6명(0.3%) 순으로 나타났다. 지역의 거점국립대와 서울의 주요 대학들의 격차가 상당한 것이다.로스쿨 합격자 대다수는 인문계열 전공자였다. 서울대 고려대 연세대 로스쿨 합격자 77.9%(318명)가 인문계열 학과 출신이었다. 자연계열은 14.2%(58명) 수준이었다. 임성호 종로학원 대표는 “법조인을 꿈꾸는 수험생들이 대학 진학 시 학과나 전공보다 대학 간판을 선호하는 경향이 나타날 수밖에 없다”고 말했다.이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지