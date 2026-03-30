7% 뚫은 주담대 금리… 수도권-지방 아파트값 1.5배 더 벌어졌다

초기 자금문턱↑… 실수요자 부담

상·하위 가격 격차도 역대 최대

고가 1채=저가 13채… 자산 양극화

연합뉴스

미국·이란 전쟁 여파로 국내 주요 시중은행의 주택담보대출 고정금리 상단이 3년여 만에 연 7%를 넘어섰다. ‘똘똘한 한 채’ 선호와 강남불패 기조가 이어지면서 서울·수도권과 지방의 아파트 가격 격차는 20년 만에 최대 수준으로 벌어졌다. 자산 양극화에 대출 부담까지 더해지면서 무주택자와 실수요자의 주거 부담이 한층 커지고 있다는 지적이 나온다.



29일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 27일 기준 주담대 혼합형(고정) 금리는 연 4.410~7.010%로 집계됐다. 5대 은행 주담대 고정금리 상단이 7%를 웃돈 것은 2022년 10월 이후 3년 5개월 만이다.



지난해 말과 비교하면 올해 들어 주담대 금리 상단과 하단은 각각 0.780% 포인트, 0.480% 포인트 올랐다. 고정금리의 기준이 되는 은행채 5년물 금리가 같은 기간 0.670% 포인트 상승한 영향이다. 신용대출 금리와 변동형 주담대 금리 상단도 각각 0.170% 포인트, 0.140% 포인트 높아졌다.



시장금리는 지난해 하반기 이후 금리 인하 기대 약화로 상승세를 이어왔다. 지난해 말과 올해 초 다소 안정되는 듯했지만 최근 중동 정세 불안이 커지면서 다시 오름폭이 확대됐다. 은행채 5년물 금리는 미국의 이란 공격이 시작된 지난달 말과 비교해 한 달 만에 0.547% 포인트 급등했다. 시장에서는 중동 사태가 장기화할 경우 유가와 물가 불안이 이어지면서 고금리 기조도 당분간 지속될 가능성이 크다고 보고 있다.



문제는 고금리 충격이 부동산 자산 양극화와 맞물리고 있다는 점이다. 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난 1월 아파트 매매 실거래가격지수는 수도권 158.3, 지방 106.1로 집계됐다. 2017년 11월을 100으로 산출한 이 지수에서 수도권의 지방 대비 비율은 1.4920으로, 2006년 관련 통계 작성 이후 가장 높았다. 수도권 아파트 가격 수준이 지방보다 약 1.5배까지 벌어졌다는 뜻이다.



최근에는 서울 강남권과 이른바 한강벨트를 중심으로 아파트값이 오르는 반면 비수도권 일부 지역은 하락하는 흐름이 뚜렷하다. 다주택자 규제와 불확실성 속에 가격 상승 여력이 큰 지역으로 수요가 쏠리는 현상이 강해지고 있기 때문이다. 상·하위 아파트 가격 격차도 역대 최대 수준이다. KB부동산에 따르면 지난 1월 전국 상위 20% 아파트 평균 가격은 14억9169만원, 하위 20%는 1억1517만원이었다. 저가 아파트 13채 가까이를 팔아야 고가 아파트 1채를 살 수 있는 셈이다.



금리 상승은 대출 이자 부담을 키우는 데 그치지 않고, 이미 벌어진 자산 격차를 더 선명하게 만들고 있다. 금융권 관계자는 “최근 금리 상승은 차주의 상환 부담을 키우는 동시에 주택 매수에 필요한 초기 자금 문턱도 높이고 있다”며 “자산 가격 격차가 큰 상황에서 고금리까지 겹치면 무주택자와 실수요자의 체감 부담은 더 커질 수밖에 없다”고 말했다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국·이란 전쟁 여파로 국내 주요 시중은행의 주택담보대출 고정금리 상단이 3년여 만에 연 7%를 넘어섰다. ‘똘똘한 한 채’ 선호와 강남불패 기조가 이어지면서 서울·수도권과 지방의 아파트 가격 격차는 20년 만에 최대 수준으로 벌어졌다. 자산 양극화에 대출 부담까지 더해지면서 무주택자와 실수요자의 주거 부담이 한층 커지고 있다는 지적이 나온다.29일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 27일 기준 주담대 혼합형(고정) 금리는 연 4.410~7.010%로 집계됐다. 5대 은행 주담대 고정금리 상단이 7%를 웃돈 것은 2022년 10월 이후 3년 5개월 만이다.지난해 말과 비교하면 올해 들어 주담대 금리 상단과 하단은 각각 0.780% 포인트, 0.480% 포인트 올랐다. 고정금리의 기준이 되는 은행채 5년물 금리가 같은 기간 0.670% 포인트 상승한 영향이다. 신용대출 금리와 변동형 주담대 금리 상단도 각각 0.170% 포인트, 0.140% 포인트 높아졌다.시장금리는 지난해 하반기 이후 금리 인하 기대 약화로 상승세를 이어왔다. 지난해 말과 올해 초 다소 안정되는 듯했지만 최근 중동 정세 불안이 커지면서 다시 오름폭이 확대됐다. 은행채 5년물 금리는 미국의 이란 공격이 시작된 지난달 말과 비교해 한 달 만에 0.547% 포인트 급등했다. 시장에서는 중동 사태가 장기화할 경우 유가와 물가 불안이 이어지면서 고금리 기조도 당분간 지속될 가능성이 크다고 보고 있다.문제는 고금리 충격이 부동산 자산 양극화와 맞물리고 있다는 점이다. 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난 1월 아파트 매매 실거래가격지수는 수도권 158.3, 지방 106.1로 집계됐다. 2017년 11월을 100으로 산출한 이 지수에서 수도권의 지방 대비 비율은 1.4920으로, 2006년 관련 통계 작성 이후 가장 높았다. 수도권 아파트 가격 수준이 지방보다 약 1.5배까지 벌어졌다는 뜻이다.최근에는 서울 강남권과 이른바 한강벨트를 중심으로 아파트값이 오르는 반면 비수도권 일부 지역은 하락하는 흐름이 뚜렷하다. 다주택자 규제와 불확실성 속에 가격 상승 여력이 큰 지역으로 수요가 쏠리는 현상이 강해지고 있기 때문이다. 상·하위 아파트 가격 격차도 역대 최대 수준이다. KB부동산에 따르면 지난 1월 전국 상위 20% 아파트 평균 가격은 14억9169만원, 하위 20%는 1억1517만원이었다. 저가 아파트 13채 가까이를 팔아야 고가 아파트 1채를 살 수 있는 셈이다.금리 상승은 대출 이자 부담을 키우는 데 그치지 않고, 이미 벌어진 자산 격차를 더 선명하게 만들고 있다. 금융권 관계자는 “최근 금리 상승은 차주의 상환 부담을 키우는 동시에 주택 매수에 필요한 초기 자금 문턱도 높이고 있다”며 “자산 가격 격차가 큰 상황에서 고금리까지 겹치면 무주택자와 실수요자의 체감 부담은 더 커질 수밖에 없다”고 말했다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지