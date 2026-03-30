롯데케미칼, 대산공장 분할 후 합병… “선제적 구조 재편”
고부가 비중 상향·신사업 육성 “기능성 소재 60% 이상 확대”
롯데케미칼이 충남 서산 대산공장의 구조조정을 계기로 석유화학 사업구조 재편에도 속도를 내고 있다. 고부가 소재 양산 비중을 확대하고 신사업을 본격적으로 키운다는 구상이다.
롯데케미칼은 대산공장 물적분할과 통합법인 합병으로 석유화학 사업구조 재편을 선제적으로 실천할 계획이라고 29일 밝혔다. 회사는 지난 26일 대산공장 사업 부문을 물적분할해 ‘롯데케미칼대산석화(가칭) 주식회사’를 신설하고 HD현대케미칼과의 합병을 진행한다고 공시했다. 신설 법인이 HD현대케미칼에 흡수합병되고, 롯데케미칼은 그 대가로 신주를 교부받는 방식으로 추진될 예정이다.
최종적으로는 롯데케미칼과 HD현대오일뱅크가 각각 지분 50%를 보유하게 된다. 오는 6월 합병 계약을 체결하고 9월 중 합병을 완료한다는 게 목표다.
롯데케미칼은 이번 합병으로 원료 수급부터 최종 제품 생산까지 수직 계열화를 완성하고, 통합 생산체계 구축을 통해 운영 효율성을 높일 계획이다. 동시에 고부가 제품 중심으로 포트폴리오 전환을 가속화할 방침이다.
전남 여수산단에서도 본격적으로 구조 개편 작업이 진행된다. 롯데케미칼은 지난해 12월 한화솔루션·DL케미칼·여천NCC와 중복 설비 통합·조정 사업재편안을 제출했고, 지난 20일에는 구체적 계획안을 제출한 상태다.
롯데케미칼은 특히 2030년까지 기능성 소재 비중을 60% 이상 확대하고, 화학군 사업 포트폴리오를 강화하는 등 스페셜티 화학 기업으로의 전환을 추진한다. 자회사 롯데엔지니어링플라스틱은 전남 율촌 산단에 연 50만t 규모의 국내 최대 단일 컴파운딩 생산 공장을 구축 중이다. 올 하반기 준공을 앞둔 이 공장은 모빌리티, 정보기술(IT) 등 핵심 산업 맞춤형 고기능성 소재를 공급할 계획이다. 수소에너지 부문에서는 올해 말까지 수소연료전지 발전소 4기를 순차적으로 구축하고, 80메가와트(㎿) 규모의 전력을 20년간 안정적으로 공급할 방침이다.
롯데케미칼 관계자는 “사업구조 합리화를 통해 본원적 경쟁력을 확보하고, 고부가 중심의 스페셜티 화학 기업으로의 확장을 가속화하겠다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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