‘이란과 우린 달라’… 北, 美 보란듯 신형 ICBM 엔진 시험 공개

엔진 추진력 반년 만에 26% 개선

K2전차 5대 들어올리는 힘 맞먹어

美본토 타격·다탄두 역량 과시

김정은 북한 국무위원장이 탄소섬유 복합재료를 이용한 대출력 고체연료 엔진 지상분출 시험을 참관했다고 조선중앙통신이 29일 보도했다. 새 고체연료 엔진은 지난해 9월 진행된 시험 당시보다 26%가량 향상된 추진력을 갖는 것으로 추정됐다. 연합뉴스

북한이 대륙간탄도미사일(ICBM) 장착을 위한 새 탄소섬유 고체연료 엔진 시험 장면을 공개하며 미국 본토 타격 능력을 과시했다. 장기화하는 중동 전쟁 속 다탄두 역량 등 ICBM 고도화를 과시하며 미국의 군사 행동을 억제하려는 의도로 분석된다.



조선중앙통신은 29일 김정은 북한 국무위원장이 탄소섬유 복합재료를 이용한 대출력 고체엔진 지상분출 시험을 참관했다고 보도했다. 통신은 “전략적 타격 수단들의 부단한 갱신을 중요 목표로 제시한 새로운 5개년 기간의 국방발전 계획의 일환으로 진행됐다”고 밝혔다. 김 위원장은 지난달 제9차 당대회에서 국방력 강화 5개년 계획을 발표하면서 ‘지상 및 수중 발사형의 대륙간탄도미사일 종합체’를 과제로 제시했었다.



새 엔진의 최대 추진력은 2500kN으로 지난해 9월 초 진행한 지상분출 시험 당시 고체연료 엔진의 최대 추진력(1971kN)보다 26%쯤 높아졌다. 2500kN은 약 255t의 물체를 공중에 들어올릴 수 있는 추진력이다. K2 전차(약 55t) 4~5대를 동시에 수직으로 밀어올리는 힘과 맞먹는다. ICBM의 사거리 능력이 진전되고 있다는 의미다.



북한은 이미 미 본토 타격이 가능한 ICBM을 보유 중인 상황이어서 엔진 출력 상향은 다탄두 ICBM을 개발하려는 의도로 해석된다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “제고된 최대 추진력을 고려할 때 다탄두화를 통한 미사일방어(MD) 교란, 전지구권 사거리 능력을 갖춘 ICBM 보유 의지를 확인한 것”이라고 설명했다.



신형 엔진은 북한이 개발 중이라고 밝힌 화성-20형에 탑재될 가능성이 크다. 북한은 과거 엔진 시험 공개 후 미사일 발사 시험을 강행해온 만큼 화성-20 ICBM 발사 시험이 임박한 것으로 관측된다. 북한의 ICBM 시험발사는 2024년 10월 31일 화성-19형이 마지막으로, 트럼프 2기 행정부에선 발사한 적이 없다.



북한이 중동 사태 속에서 무력 증강을 과시한 건 이란과 차별점을 부각하려는 것이란 해석도 나온다. 리더십 제거 작전 등 미국의 군사 행동을 차단하려는 의도가 녹아 있다는 뜻이다. 홍 선임연구위원은 “북·미 대화 재개 가능성이 거론되는 가운데 이란과는 다르다는 북한의 전략적 지위를 재환기하는 것”이라고 설명했다.



임을출 경남대 극동문제연구소 교수도 “이란 정세의 불안정 속에서 미국이 한반도에 개입할 틈을 주지 않겠다는 강력한 거부 전략의 일환”이라며 “미·이란 전쟁과 같은 상황이 한반도에서 벌어질 경우 주저 없이 국가 차원의 결단을 내리겠다는 위협”이라고 말했다.



김 위원장은 국방과학원 장갑무기연구소에서 진행한 신형 주력 전차의 능동방호체계 검열 시험을 참관했다. 인민군 총참모부 작전국 직속 특수작전훈련부대 전투원 훈련 실태도 점검했다. 통신은 김 위원장이 지켜보는 가운데 부대원들이 격파·무술 시범을 보이는 사진을 다수 보도했다.



최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 북한이 대륙간탄도미사일(ICBM) 장착을 위한 새 탄소섬유 고체연료 엔진 시험 장면을 공개하며 미국 본토 타격 능력을 과시했다. 장기화하는 중동 전쟁 속 다탄두 역량 등 ICBM 고도화를 과시하며 미국의 군사 행동을 억제하려는 의도로 분석된다.조선중앙통신은 29일 김정은 북한 국무위원장이 탄소섬유 복합재료를 이용한 대출력 고체엔진 지상분출 시험을 참관했다고 보도했다. 통신은 “전략적 타격 수단들의 부단한 갱신을 중요 목표로 제시한 새로운 5개년 기간의 국방발전 계획의 일환으로 진행됐다”고 밝혔다. 김 위원장은 지난달 제9차 당대회에서 국방력 강화 5개년 계획을 발표하면서 ‘지상 및 수중 발사형의 대륙간탄도미사일 종합체’를 과제로 제시했었다.새 엔진의 최대 추진력은 2500kN으로 지난해 9월 초 진행한 지상분출 시험 당시 고체연료 엔진의 최대 추진력(1971kN)보다 26%쯤 높아졌다. 2500kN은 약 255t의 물체를 공중에 들어올릴 수 있는 추진력이다. K2 전차(약 55t) 4~5대를 동시에 수직으로 밀어올리는 힘과 맞먹는다. ICBM의 사거리 능력이 진전되고 있다는 의미다.북한은 이미 미 본토 타격이 가능한 ICBM을 보유 중인 상황이어서 엔진 출력 상향은 다탄두 ICBM을 개발하려는 의도로 해석된다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “제고된 최대 추진력을 고려할 때 다탄두화를 통한 미사일방어(MD) 교란, 전지구권 사거리 능력을 갖춘 ICBM 보유 의지를 확인한 것”이라고 설명했다.신형 엔진은 북한이 개발 중이라고 밝힌 화성-20형에 탑재될 가능성이 크다. 북한은 과거 엔진 시험 공개 후 미사일 발사 시험을 강행해온 만큼 화성-20 ICBM 발사 시험이 임박한 것으로 관측된다. 북한의 ICBM 시험발사는 2024년 10월 31일 화성-19형이 마지막으로, 트럼프 2기 행정부에선 발사한 적이 없다.북한이 중동 사태 속에서 무력 증강을 과시한 건 이란과 차별점을 부각하려는 것이란 해석도 나온다. 리더십 제거 작전 등 미국의 군사 행동을 차단하려는 의도가 녹아 있다는 뜻이다. 홍 선임연구위원은 “북·미 대화 재개 가능성이 거론되는 가운데 이란과는 다르다는 북한의 전략적 지위를 재환기하는 것”이라고 설명했다.임을출 경남대 극동문제연구소 교수도 “이란 정세의 불안정 속에서 미국이 한반도에 개입할 틈을 주지 않겠다는 강력한 거부 전략의 일환”이라며 “미·이란 전쟁과 같은 상황이 한반도에서 벌어질 경우 주저 없이 국가 차원의 결단을 내리겠다는 위협”이라고 말했다.김 위원장은 국방과학원 장갑무기연구소에서 진행한 신형 주력 전차의 능동방호체계 검열 시험을 참관했다. 인민군 총참모부 작전국 직속 특수작전훈련부대 전투원 훈련 실태도 점검했다. 통신은 김 위원장이 지켜보는 가운데 부대원들이 격파·무술 시범을 보이는 사진을 다수 보도했다.최예슬 기자 smarty@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지