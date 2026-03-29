창원서 20대女, 직장동료에게 피살… 관계성 범죄 공포↑

창원서 20대女, 직장동료에게 피살… 관계성 범죄 공포↑
가해 남성은 범행 후 자해, 의식 잃어
중견기업 다니던 동료 간 범죄 추정
경찰, 직장 내 갈등·스토킹 여부 수사
경남 창원 한 아파트 단지에서 직장 동료가 휘두른 흉기에 찔린 20대 여성이 숨을 거뒀다. 가해자로 지목된 30대 남성은 범행 직후 자해를 시도해 생명이 위중한 상태다. 최근 경기도 남양주에서 스토킹 살해 사건이 벌어진 데 이어 흉기 테러가 잇달아 발생하면서 예방책을 서둘러 마련해야 한다는 목소리가 커지고 있다.
20대 여성 A씨와 30대 남성 B씨가 지난 27일 오전 11시36분쯤 창원시 성산구 상남동 한 아파트단지 내 상가 앞 주차장에서 피를 흘리며 쓰러진 채 발견됐다. A씨는 B씨가 휘두른 흉기에 찔린 직후 40m를 달아나 인근 상가 1층의 한 점포로 피신하며 구조를 요청했다. 발견 당시 심정지 상태였던 A씨는 병원으로 이송돼 치료를 받았으나 그다음 날인 28일 오후 1시25분쯤 사망 판정을 받았다.
B씨는 목 부위에 중상을 입은 채 발견됐다. 경찰은 B씨가 A씨를 공격한 뒤 스스로 흉기를 휘둘러 자해를 시도한 것으로 보고 있다. B씨는 의식을 회복하지 못한 것으로 알려졌다.
두 사람은 창원 한 중견기업에서 함께 근무하는 직장 동료 사이로 확인됐다. 경찰은 B씨를 살인 혐의 피의자 신분으로 전환하고 B씨 주거지에 대한 압수수색을 진행했다. 휴대전화 분석을 통해 두 사람 간 직장 내 갈등이나 스토킹 정황이 있는지 조사 중이다.
경찰은 CCTV 영상과 목격자 진술을 토대로 수사를 확대하고 있다. 경찰 관계자는 29일 “피의자가 의식을 회복하지 못해 직접 조사가 불가능한 상황”이라며 “주변인 진술과 포렌식 결과를 종합해 범행의 원인을 규명할 방침”이라고 말했다.
앞서 지난 14일 오전 8시58분쯤 경기 남양주시 오남읍 도로에서 김훈(44)이 전 연인이던 20대 여성을 흉기로 살해하는 사건이 발생했다. 피해 여성은 사건 전부터 그의 집착과 위협에 시달려 경찰로부터 스마트워치를 받고 ‘맞춤형 순찰’ 대상자로 등록되는 등 신변 보호 조치를 받고 있었으나 범행을 피하지 못했다.
전문가들은 연인 등 가까운 관계에서 벌어지는 관계성 범죄를 막기 위한 실효성 있는 대책 추진이 시급하다고 지적했다. 성평등가족부가 지난해 12월 발표한 여성폭력통계에 따르면 ‘친밀한 관계 살인·치사 범죄’에 대한 검거 인원은 2023년 205명, 2024년 219명으로 집계됐다. 이 통계에서 친밀한 관계란 배우자 또는 연인, 사실혼 또는 옛 연인 등의 관계를 뜻한다. 이재명 대통령은 지난 16일 남양주 스토킹 살해 사건과 관련해 당국의 부실 대응을 지적한 바 있다.
창원=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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