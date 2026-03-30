초격차 기술로 불확실성 시대 돌파한다
기술개발·설비투자·사회공헌 통해
중동전쟁·공급망 붕괴 등 위기 돌파
기술 패권 경쟁 대비 기초체력 확보
중동 전쟁과 공급망 위기라는 불확실성의 파고 속에서도 국내 기업들은 혁신기술 개발, 과감한 설비 투자, 지속가능한 사회공헌 활동을 통해 글로벌 경영의 지평을 넓혀가고 있다. 인공지능(AI)·반도체·배터리·모빌리티 등 각 산업 분야에서의 초격차 기술로 시장 주도권을 쥐는 동시에 전 세계 곳곳에 연구·생산 거점을 구축하며 기술 패권 경쟁에 대응하는 체력을 기르는 상황이다.
삼성전자는 업계 최고 수준으로 평가받는 연구개발(R&D) 역량을 바탕으로 지속적인 기술 혁신을 이어가는 중이다. 매년 사상 최대 규모의 R&D 및 시설 투자 기록을 새로 쓰고 있는 삼성전자는 미국 중국 일본 러시아 인도 등에도 연구 거점을 두고 미래 성장 엔진 발굴에 주력하고 있다. 삼성전자가 전 세계에서 27만건 이상의 특허를 확보하고 TV·모바일 사업 1위 자리를 장기간 유지할 수 있는 건 이러한 R&D 역량이 뒷받침됐기에 가능한 일이다.
LG도 AI 분야에서 세계 최고 수준의 기술 경쟁력을 확보하기 위해 LG AI 연구원을 중심으로 투자와 연구를 가속하고 있다. LG AI 연구원은 자체 AI 모델인 ‘엑사원’과 AI 응용 연구개발에 집중하며 계열사 난제를 해결하는 동시에 공공·금융·통신·바이오·의료 등 다양한 영역에 접목하며 AI 생태계를 확장해 가는 중이다. 2020년 12월 LG AI 연구원 출범 이후 AI 분야별 최상위 학회에서 발표한 논문은 275편, 국내외 출원 특허 수는 282건에 달한다. 포스코그룹은 우수 기술을 중소·중견기업에 무상으로 공유함으로써 국가 산업 전반의 기술 경쟁력을 높이고 동반성장 문화를 확산하는 데 앞장서고 있다.
기업들의 지속가능 경영은 글로벌 기준에 맞춰 한층 고도화되고 있다. 현대제철은 기존 자사 고로 대비 탄소배출량을 20% 감축한 탄소저감강판 본격 양산에 들어갔다. 최근 양산을 시작한 탄소저감강판 2종을 포함해 올해 안에 총 53종까지 강종 인증 범위를 확대한다는 방침이다. 이는 현대자동차그룹 내 완성차 업체의 탄소저감 로드맵에 맞춘 선제적 대응이라는 의미가 있다. 현대모비스는 급변하는 모빌리티 환경에 맞춰 장학 전환 인턴십, 채용연계 산학 트랙 등 채용 방식을 다변화했다.
효성은 2008년 시작한 ‘사랑의 헌혈’ 행사를 비롯해 저소득층 장애아동 재활 치료비 지원, 지역 취약계층 생활 안정 지원 사업 등을 꾸준히 이어오고 있다.
한국도로공사는 지난해 고속도로 교통사고 사망자 수가 147명으로 역대 최저치를 기록했다고 밝혔다. 이는 AI와 디지털 기술을 안전 관리에 적용해 얻은 성과로 평가된다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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