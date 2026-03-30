김효주 2주 연속 V 예약
LPGA 포드 챔피언십
하루 건너 11언더파
3R 4타 차 단독 선두
김효주가 무결점 퍼펙트 샷감으로 대회 2연패와 2주 연속 우승을 예약했다. 김효주는 29일(한국시간) 미국 애리조나주 피닉스의 월윈드 골프 클럽(파72·6675야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA)투어 포드 챔피언십(총상금 225만 달러) 사흘째 3라운드에서 보기 없이 이글 1개와 버디 9개를 쓸어 담아 11언더파 61타를 쳤다.
중간 합계 25언더파 191타를 기록한 김효주는 지난주 포티넷 파운더스컵에서 우승 경쟁을 펼쳤던 넬리 코다(미국)의 추격을 4타 차로 따돌리고 리더보드 맨 윗자리를 지켰다. 김효주는 파운더스컵에서 코다를 상대로 와이어투와이어(처음부터 끝까지 선두 유지) 우승을 거뒀다.
이번 대회 3라운드까지 김효주가 기록한 25언더파 191타는 LPGA투어 54홀 최소타 기록이다. 최종 라운드에서 7타만 더 줄이면 김세영이 2018년 숀베리 크리크 클래식에서 세운 LPGA투어 72홀 최저타(31언더파) 기록을 갈아 치우게 된다.
첫날 11언더파로 1타 차 2위에 자리한 김효주는 이튿날 3타를 줄이는 데 그쳐 코다에 2타 뒤졌다. 하지만 이날 또 다시 11언더파 61타를 몰아쳐 선두 자리를 꿰찼다. LPGA투어 역사상 한 선수가 단일 대회에서 11언더파를 두 차례 기록한 것은 김효주가 처음이다. 김효주가 마지막 날에도 선두를 지켜낸다면 지난주 파운더스컵에 이은 2주 연속 우승이면서 이 대회 2년 연속 우승을 차지하게 된다. 또 2019년에 이어 7년 만에 한국 군단의 3주 연속 우승도 달성하게 된다. 올 시즌 한국 군단은 지난주 김효주의 파운더스컵 우승에 앞서 이미향이 블루베이 LPGA에서 우승 트로피를 들어 올렸다. 이날 경기를 마친 뒤 김효주는 “오늘 했던 것처럼 내 게임 플랜에 집중하겠다”고 말했고, 코다는 “아직 18홀이 남았다”고 응수했다.
윤이나가 중간 합계 16언더파 200타로 리디아 고(뉴질랜드)와 함께 공동 3위로 순위를 끌어올렸다. 전인지는 단독 8위에 자리하며 2년7개월여 만의 ‘톱10’ 진입에 청신호를 켰다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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