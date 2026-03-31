쓴 약 대신 콧속에 칙칙… 보다 안전한 새 소아 진정법 주목

[And 건강] 소아 진정약제 한계 극복

아이들은 병원 검사나 시술을 받을 때 불안, 스트레스가 커 미리 잠들게 유도하는 진정법이 필수적이다. 최근 약물을 코에 뿌리는 방식으로 기존보다 안전한 소아 진정법에 대한 임상연구 결과가 발표됐다. 인공지능(AI) 생성 이미지

덱스메데토미딘·케타민 투여 땐

기존 약제에 없던 진통 효과 확인

무호흡 등 부작용 5분의 1로 줄여

“건보 적용 등 제도적 지원 나서야”



기존 소아 진정 약제의 한계



“새 소아 진정법, 현장 확산돼야”

