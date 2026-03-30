전 공정 담당… 미래 유통 필수 인프라 구축 확대
한국농수산식품유통공사
한국농수산식품유통공사(aT)는 ‘스마트 농산물산지유통센터(APC)’를 2030년까지 300개소로 확대한다고 밝혔다. 스마트 APC는 농산물 선별·포장 등 상품화부터 저장·출하까지 전 과정을 담당하는 복합시설이다. 데이터 기반의 스마트 유통 체계이자 산지 유통의 부가가치를 높이는 핵심 인프라로 평가된다.
aT는 스마트 APC 확충을 위해 제도 개선도 병행하고 있다. 최소 사업비 5억원 하한을 폐지하고 평가 절차를 간소화해 산지 조직이 필요한 설비를 적기에 도입할 수 있도록 했다. 품목별 표준모델과 스마트화 가이드라인을 마련해 현장 적용성을 높였다. 특히 전자태그(RFID) 기반 저비용 자동화 모델을 도입해 입고·선별 단계의 효율화를 추진 중이다.
현장 성과도 나타나고 있다. 강원 영월 한반도농협은 RFID 시스템 도입으로 입고 처리 시간을 66% 단축하고 인력을 50% 절감했다. 또 일일 처리 물량은 18t에서 60t으로 3배 이상 끌어올렸다. 연간 약 4800만원의 인건비 절감 효과도 거둔 것으로 나타났다.
aT와 농림축산식품부는 앞으로 단순 설비 지원을 넘어, 데이터 기반 의사결정 체계를 갖춘 ‘데이터 지능화(AX)’ 단계로 스마트 APC를 고도화해 나갈 방침이다. 기운도 aT 유통이사는 “스마트 APC는 산지 경쟁력을 지탱하는 핵심 동력이자 미래 유통의 필수 인프라”라며 “농업인과 소비자 모두가 만족하는 디지털 유통 생태계를 완성하겠다”고 말했다.
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