엑사원으로 AI 주도권 확보… 생태계 확장 앞장
LG
LG는 과감한 투자와 혁신 기술 개발로 미래 성장 동력을 확보하는 데 힘을 쏟고 있다. 구광모 LG그룹 회장은 2020년 그룹의 AI 싱크탱크인 LG AI연구원을 설립하며 “최고의 인재와 파트너들이 모여 세상의 난제에 마음껏 도전하면서 글로벌 AI 생태계의 중심으로 발전하도록 힘을 보태겠다”고 강조했다.
LG AI연구원은 자체 개발 AI 모델인 ‘엑사원’을 지속적으로 고도화해 AI 시장 주도권을 잡겠다는 계획이다. ‘모두를 위한 전문가 AI’라는 의미의 엑사원은 LG 계열사의 방대한 산업 데이터를 바탕으로 현장 어려움 해결을 목표로 한다. 2021년 12월 설립 1년 만에 국내 최초로 멀티모달 AI 엑사원1.0 개발에 성공한 것을 시작으로 지난해 3월 일반·추론 통합 하이브리드 모델인 엑사원4.0을 공개하는 등 한국 AI 업계를 선도해왔다. 연구원은 개발 마무리 단계인 비전언어모델(VLM) 엑사원4.5도 오픈 웨이트 모델로 공개할 방침이다.
LG는 글로벌 파트너사 및 계열사들과 산업 영역에서 활용할 수 있는 전문가 AI를 만드는 데도 주력하고 있다. 연구원은 런던증권거래소 그룹(LSEG)의 방대한 데이터와 뉴스 및 공시 자료 등을 기반으로 투자 자산의 수익률 방향성을 예측하고 보고서를 생산하는 금융 AI 에이전트 엑사원 비즈니스 인텔리전스 서비스를 개발했다. 이는 금융 분야 AI에서 한국과 영국이 협력한 첫 사례다.
LG AI연구원은 또 지난 2월 인도 뉴델리에서 열린 ‘인도 AI 정상회의’에 참가해 책임 있는 AI 생태계 구축을 위한 협력 방안을 공유하는 등 글로벌 AI 거버넌스 논의를 주도하는 기업으로 입지를 다졌다는 평가다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사