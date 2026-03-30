中企 혁신 성장 지원 위해 112건 특허 무상 이전
포스코그룹
포스코그룹은 중소기업의 혁신 성장을 지원하기 위해 112건의 특허를 무상 이전한다. 2017년부터 기술나눔에 동참해온 포스코그룹이 지금까지 공개한 기술은 4500여건, 무상 이전한 특허는 920여건에 달한다.
포스코그룹은 지난 18일 열린 ‘2026 포스코그룹 기술나눔 행사’에서 총 293건의 특허를 공개했다. 올해 기술나눔에는 포스코홀딩스를 비롯해 포스코, 포스코이앤씨, 포스코퓨처엠, 포스코DX, RIST 등 그룹 6개사가 참여했다. 포스코그룹은 이 가운데 산업통상부와 공동 선정한 75개 중소·중견기업에 112건의 특허를 양도할 예정이다. 포스코홀딩스의 이차전지 분리막 기술, 포스코의 제철소 현장 기술, 포스코이앤씨의 폐기물 처리 기술, 포스코퓨처엠의 내화물 관련 기술, 포스코DX의 배터리 전력 제어 기술 등이 포함됐다.
행사에 참여한 한 중소기업 관계자는 “대기업의 검증된 기술을 이전받는 것은 기술 개발 기간 단축과 사업화에 큰 도움이 된다”며 “이번 기술나눔을 발판 삼아 제품 고도화와 신규 시장 진출을 본격화할 계획”이라고 말했다.
포스코그룹은 2017년부터 지금까지 총 4569건의 기술을 공개하고, 480개 기업에 926건의 특허를 무상으로 이전했다. 무상 이전 실적으로 보면 삼성전자에 이어 국내 기업 중 두 번째다. 포스코의 ‘강판도금 제어장치 및 탈지 기술’을 이전받은 ㈜한국피씨엠은 해당 기술을 공정에 접목해 품질 경쟁력을 높였고 이를 통해 2공장 가동을 준비 중이다. 포스코그룹은 앞으로도 특허 개방과 기술 협력을 지속해 대·중소기업이 함께 성장하고 새로운 비즈니스 기회를 창출할 수 있는 기반을 넓혀 나갈 계획이다.
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