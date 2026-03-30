안전한 이륜차 교통문화 정착… 공익제보단 운영
한국교통안전공단
한국교통안전공단이 실시한 이륜차 교통안전 인식 설문조사에서 응답자 10명 중 9명 이상이 우려를 표명했다.
30일 공단에 따르면 지난 1월 국민 5000명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 응답자의 93.9%가 이륜차 위험 운전에 부정적인 의견을 내놨다. 코로나19 팬데믹 시절 급증한 배달라이더와 연관이 없지 않은 결과다.
국민들의 부정적인 인식은 불법 운행 행위가 비일비재한 현실이 반영됐다는 평가다. 공단은 2019년부터 ‘교통안전 공익제보단’을 운영하며 포상금을 지급하고 있다.
이들이 지난해까지 6년간 제보한 이륜차 불법 행위 건수는 113만6788건으로 집계된다. 연평균 18만9465건이 접수된 셈이다.
이 가운데 과반인 50.8%가 신호·지시 위반으로 나타났다. 사람이 다니는 인도로 통행했다는 제보(13.9%)와 중앙선 침범 등 통행구분 위반 제보(13.6%)도 적지 않다. 모두 타인에게 위해를 끼치는 사고를 유발할 수 있는 사안이다.
설문조사에서는 교통사고 우려를 줄이기 위한 대책 1순위로 불법행위 집중단속(30.2%)이 꼽혔다. 처벌기준 강화 등 법·제도 개선(25.4%)이 두 번째로 많았다. 공단 공익제보단과 관련해선 법 제도화가 필요하다는 의견(88.6%)도 두드러졌다. 정용식 공단 이사장은 “교통안전 공익제보단 운영을 통해 안전한 이륜차 교통문화가 정착되도록 적극 노력하겠다”고 말했다.
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