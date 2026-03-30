1분 숏폼 익숙한 고객 겨냥한 ‘B tv 핫딜’ 선보여
SK브로드밴드
SK브로드밴드가 유료방송 업계 최초로 상생 프로젝트 서비스 ‘B tv 핫딜’을 선보이며 뜨거운 반응을 얻고 있다.
B tv 핫딜은 B tv 채널 41번에서 다양한 홈쇼핑 초특가 제품을 숏폼 동영상으로 소개하는 서비스다. 사용자가 구매를 원할 경우 해당 홈쇼핑업체의 모바일 홈페이지로 직접 연결도 가능하다.
이 서비스는 출시 4개월 만에 하루 평균 채널 이용자 80만명, 누적 판매량 약 8만건, 누적 판매 금액 약 20억원을 달성했다. 현재 TV홈쇼핑과 데이터홈쇼핑 업체까지 총 9개 업체가 프로젝트에 참여 중이다.
B tv 핫딜에서는 현재까지 생필품을 중심으로 패션, 가전, 금 등 180여개에 달하는 상품이 판매됐다. 모든 상품은 구매 시 무료로 배송된다. SK브로드밴드와 홈쇼핑 업계는 B tv 핫딜을 통해 고객 유입과 매출 증대 등 효과를 기대한다. 특히 SK브로드밴드는 홈쇼핑 업계와 상생을 위해 중개수수료를 일절 받지 않고 있다.
숏폼 콘텐츠에 익숙해진 고객의 시청 행태를 반영해 기존 1시간 분량의 홈쇼핑 방송을 1분 분량으로 줄인 것도 특징이다. 사용자는 B tv 리모컨의 좌우 키를 이용해 숏폼 콘텐츠를 탐색할 수 있고, 가운데 ‘OK’ 키를 누르면 휴대폰으로 상품을 구매할 수 있는 모바일 링크를 받을 수 있다.
SK브로드밴드는 앞으로도 B tv 핫딜과 같이 미디어 생태계의 지속 성장과 상생을 위한 혁신 서비스를 선보인다는 계획이다. 신승식 SK브로드밴드 커머스광고담당은 “인공지능(AI) 기반 고객 분석 및 타깃 고도화를 통해 고객 맞춤형 상품을 제안하는 등 서비스 경쟁력을 지속 강화할 것”이라고 말했다.
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