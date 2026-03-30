챗봇 캐릭터 ‘구미호 제야’ AI 라이브 스트리머 데뷔
네이버
네이버제트의 메타버스 플랫폼 제페토 챗봇 서비스에서 200만건의 누적 대화를 기록한 캐릭터 ‘구미호 제야’가 인공지능(AI) 라이브 스트리머로 데뷔한다.
제페토는 기존에 이용자가 캐릭터와 텍스트로 대화하는 챗봇 서비스와 버츄얼 캐릭터가 방송을 진행하는 라이브 스트리밍 서비스를 별도로 운영해왔다. 이번 통합의 핵심 과제는 챗봇 캐릭터가 대화를 통해 형성한 언어를 AI 모델이 실시간 방송에서도 일관되게 구현하도록 만드는 데 있다.
구미호 제야의 라이브 방송은 시청자 댓글을 실시간으로 분석해 캐릭터의 페르소나에 맞는 반응을 생성·출력하는 방식으로 진행된다. 사전에 스크립트를 짜두는 기존 ‘버튜버’(버츄얼 유튜버) 방식과 달리 임의로 입력되는 내용에 즉각 반응하는 실시간 추론 구조가 적용된다.
이번 통합은 제페토가 앞서 선보인 첫 AI 스트리머 ‘나미’를 통해 기술적 가능성을 검증한 이후 확장한 결과다. 나미는 한국과 미국에서 모두 3차례 방송을 진행했으며, 동시 접속자 약 300명과 실시간 소통했다. 누적 시청자는 8000명에 달했다.
네이버제트가 2018년 출시한 제페토는 4억명 이상의 가입자를 보유한 글로벌 아바타 소셜 플랫폼이다. 월간 활성 이용자 수(MAU)는 1500만~2000만명에 달한다. 300만명 이상의 크리에이터가 2억5000만개 이상의 크리에이터 제작 아이템을 판매하는 중이다.
네이버제트 관계자는 “올해 상반기 중 남녀 AI 라이브 캐릭터를 각 1종씩 추가 출시할 예정”이라며 “챗봇 캐릭터와의 연계도 지속적으로 확대할 계획”이라고 말했다.
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