상반기 R&D에만 18조 투자… 반도체부터 로봇까지 미래 개척
삼성전자
삼성전자는 연구개발(R&D)과 설비에 대해 과감한 투자를 하며 반도체와 모바일, 가전은 물론 로봇 등 미래 사업 기반을 다지는 데 속도를 내고 있다.
삼성전자는 지난해 상반기에만 R&D 비용으로 18조원을 집행했다. 2024년 한 해 동안 R&D에 35조원, 시설투자에 53조6000억원을 집행하며 2년 연속 사상 최대 규모 투자를 단행했다. 실적 변동과 무관하게 대규모 투자를 유지해 인공지능(AI) 확산과 반도체 수요 재편에 선제적으로 대응하겠다는 전략이다.
삼성전자는 기술 상용화 시기에 따라 연구개발 조직을 3단계로 나눠 운영한다. 1~2년 내 출시될 상품화 기술은 각 사업부 개발팀이 담당하고, 3~5년 중장기 유망 기술은 삼성리서치와 반도체연구소 등 각 부문 연구소가 맡는다. 미래 성장 엔진에 필수적인 핵심 기술은 종합연구소인 SAIT(옛 종합기술원)가 선행 개발한다. SAIT는 유망 성장 분야 연구 방향을 제시하고 주력 사업 기술 경쟁력 강화를 지원하는 전사 컨트롤타워 역할을 한다.
글로벌 R&D 네트워크도 확대하고 있다. 미국과 일본, 중국 등에 연구 거점을 마련해 현지 인재와 기술을 흡수해 AI, 반도체, 통신, 소프트웨어 등 핵심 분야 역량을 강화하는 중이다.
이렇게 획득한 연구 성과는 삼성의 저력인 풍부한 지적재산권(IP)으로 연결된다. 1984년 최초로 미국에 특허를 등록한 이후 지난해 상반기 기준 전 세계에서 27만건이 넘는 특허를 확보한 상태다. 특히 지난해 상반기에는 한국 5005건, 미국 4594건 등 한·미에서만 약 1만건에 이르는 특허를 새로 등록해 상반기 기준 역대 최대치를 기록했다.
사업 구조도 고도화하고 있다. TV 사업은 2006년부터 지난해까지 20년 연속 글로벌 판매 1위를 기록했으며, 초대형·프리미엄 제품에 AI 기반 화질·음질 개선 기술을 적용해 경쟁사와의 격차를 벌리고 있다. 모바일 사업도 2011년부터 줄곧 글로벌 출하량 1위를 유지하며, 갤럭시 브랜드를 앞세워 프리미엄부터 보급형까지 폭넓은 라인업을 운영하고 있다.
메모리 사업은 선단 공정·첨단 패키징을 기반으로 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM)와 고성능·고용량 SSD 라인업 확대에 나서며 AI 시대 데이터 폭증에 대응하는 중이다. 시스템LSI는 모바일 AP와 카메라 센서 등 고부가 제품 경쟁력 확보에 초점을 맞추고, 파운드리(위탁생산)는 첨단 공정·고객 맞춤형 서비스로 수율과 비용 경쟁력 제고를 추진한다.
미래 성장동력을 확보하기 위한 인수·합병(M&A)도 공격적으로 전개하고 있다. 2024년 말 로봇 전문기업 ‘레인보우로보틱스’를 자회사로 편입해 협동·양팔·자율이동 로봇을 제조·물류 현장에 투입하고, 휴머노이드 개발로 이어지는 개발 선순환 체계를 구축하는 중이다. 독일 공조기기 업체 ‘플랙트’를 인수하며 데이터센터 공조를 포함한 글로벌 공조 시장에도 본격 진출했다.
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