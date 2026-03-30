총 75㎿ 규모 전력 생산 가능한 대단지 조성
한국서부발전
한국서부발전은 ‘풍백 육상풍력 발전소’ 조성사업을 완료했다고 밝혔다. 대구 군위군에 들어선 풍백 육상풍력 발전소는 5㎿급 터빈 15기를 설치해 총 75㎿ 규모의 전력을 생산할 수 있는 대규모 단지다.
서부발전은 이번 사업에 지분투자와 운영·유지관리(O&M) 기술자문으로 참여했다. 당초 해당 사업은 신재생에너지 공급의무화 제도(RPS)를 기반으로 추진됐던 사업이지만, 사업성을 높이기 위해 ‘RE100 직접 전력구매계약(PPA)’ 방식으로 사업 구조를 전환했다. 이로써 서부발전은 국내 최초로 RPS 사업을 RE100 직접 PPA 방식으로 전환하는 데 성공한 공기업이 됐다.
2014년부터 12년여에 걸친 끝에 사업을 본궤도에 올릴 수 있었던 배경에는 서부발전의 끈질긴 소통 노력이 있었다. 서부발전은 참여 기업을 모색하고 수출기업과 협상을 이어가는 한편 지역 주민 등 이해관계자들도 지속해서 설득했다. 특히 소음·전자파 우려가 컸던 주민들을 대상으로는 사업 초기부터 설명회를 통해 추진 배경, 환경 영향 등을 투명하게 공유했다.
발전단지에서 생산되는 전력은 재생에너지를 필요로 하는 국내 수출기업에 공급될 예정이다. 기업의 RE100 이행 지원 성과를 인정받아 재생에너지 보급 우수사례로도 선정된 서부발전은 향후 풍력·태양광 등 다양한 재생에너지 사업 참여를 확대하고 RE100 전력 공급 모델을 지속적으로 발굴해 나갈 계획이다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사