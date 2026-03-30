전국 독서문화 지원 사업… 교육 격차 해소에 힘써
한국자산관리공사
한국자산관리공사(캠코)는 지역아동센터의 낡은 공간을 새롭게 꾸며 작은 도서관을 조성하는 이른바 ‘캠코브러리’ 사업을 통해 어린이 문해력 향상과 교육 격차 해소에 힘쓰고 있다.
캠코브러리는 캠코(KAMCO)와 도서관(Library)을 결합한 이름으로, 자산관리공사의 대표 사회공헌 사업 가운데 하나다. 단순히 공간을 고치고 책을 기증하는 데 그치지 않고 5년 동안 새 책을 꾸준히 지원하며 독서 지도와 문화 체험 프로그램도 함께 운영한다는 점이 특징이다. 이를 통해 지역 아동과 청소년의 독서환경을 지속적으로 개선하고 학습문화 형성에도 도움을 주고 있다.
캠코브러리는 값비싼 사교육이나 대형 도서관 이용이 쉽지 않은 지역사회 아이들에게 가까운 교육안전망이 되고 있다. 아이들은 이곳에서 다양한 책과 프로그램을 접하며 스스로 질문하고 답을 찾아가는 경험을 쌓고, 이는 실질적인 문해력과 사고력 향상으로 이어진다.
캠코는 2015년부터 현재까지 전국에 총 45개의 캠코브러리를 조성했다. 처음에는 부산 지역 저소득층 아동을 위한 교육·돌봄 사업으로 출발했지만, 지금은 전국 단위의 독서문화 지원 사업으로 확대됐다. 특히 지난 1월에는 2015년 부산 남부산지역아동센터에 문을 열었던 ‘캠코브러리 4호점’을 새롭게 단장해 다시 개소했다. 정정훈 캠코 사장은 “캠코브러리에서 시작된 작은 변화가 지역사회 전체를 밝히는 큰 빛이 되도록 하겠다”고 말했다.
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