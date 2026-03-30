국장 투자 활성화 위한 수수료 우대 이벤트
삼성증권
삼성증권은 해외 주식을 보유한 국내 거주 개인 고객을 대상으로 국내시장 복귀계좌(RIA) 수수료 우대 이벤트를 올해 말까지 진행한다. RIA 계좌란 해외 주식 매도자금을 원화 환전 후 국내주식에 장기 투자 시 한시적으로 해외주식 양도세 세제 혜택을 부여하는 계좌다.
RIA 계좌 개설 후 해외 주식을 입고, 매도하면 원화로 자동 환전되고 국내 주식에 1년 이상 재투자 해야 한다. 해외 주식 매도 자금 5000만원 한도 내에서 국내 주식 매수 시 올해 5월까지 100%, 7월까지 80%, 연말까지 50% 해외 주식 양도세를 감면해준다. 다만 지난해 12월 23일 기준 보유분만 대상으로 한다.
삼성증권은 RIA 계좌 개설시 계좌 내 2가지 수수료 혜택을 제공한다.
우선 매수·매도 시 국내 주식 수수료를 우대(1년간 0.0027033~0.0042087%)해준다.
둘째는 환전 수수료 혜택이다. 외화를 원화로 환전 시 환전 수수료를 우대(환율 우대 100%)해준다. 이 두 가지 수수료 혜택은 혜택 기간 종료 후에는 모두 표준수수료로 부과된다.
삼성증권 관계자는 “한국 주식 시장의 밸류에이션 매력이 재평가되고 있는 상황에서, RIA 계좌를 통한 한국 주식 장기 투자 활성화를 기대한다”고 말했다.
RIA 수수료 우대 이벤트와 관련한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일 애플리케이션 ‘엠팝’(mPOP)을 참고하면 된다.
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