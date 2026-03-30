AI·디지털 활용… 고속도로 사망자 역대 최소
한국도로공사
한국도로공사는 지난해 고속도로 교통사고 사망자 수를 역대 가장 낮은 수준인 147명까지 줄였다. 교통안전 캠페인이나 단속 위주의 기존 방식에서 벗어나 인공지능(AI)과 디지털 기술을 고속도로 안전관리에 적용해 얻어낸 성과다.
도로공사는 라이다(LiDAR) 센서와 디지털 전환(DX·Digital Transformation) 기술을 결합한 ‘디지털 도로안전진단’ 기술을 전격 도입했다. 레이저 빛을 이용해 물체의 거리와 위치를 측정하는 라이다 센서가 탑재된 차량이 도로 형상을 정밀하게 스캔하고, 수집한 데이터를 활용해 도로의 실제 상태를 정교하게 재현한 디지털 모델을 생성하는 방식이다.
또 ‘A.I. 도로파손(포트홀) 자동검사’ 시스템을 통해 전국 59개 지사가 관리하는 고속도로 구간을 월 2회 정기 스캔해 포트홀 전조 현상을 사전에 포착하는 상시 관리 체계를 가동했다. 과거 3주 이상 걸리던 사고 원인 분석과 대책 수립 과정을 1시간으로 단축했다. 사고 위험 구간에 대한 실질적 조치도 즉각 이뤄지게 됐다.
도로공사는 화물차 운전자의 졸음운전 위험을 관리하기 위해 교통 빅데이터 기반의 졸음지수(DDI)도 개발했다. 졸음지수 A등급(위험) 구간에서 2시간 연속 운행 시 화물차 내비게이션 앱에서 졸음방지 안내음성과 음악이 송출된다. 도로공사 관계자는 “고도화된 기술력으로 고속도로 ‘사망자 제로(Zero)’ 실현에 역량을 집중하겠다”고 말했다.
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