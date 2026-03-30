민간 부문 성평등 강화 위한 ‘링더벨’ 캠페인 개최
한국거래소
한국거래소가 유엔글로벌콤팩트 한국협회(UNGC)와 유엔여성기구(UN Women) 지식·파트너십 센터, 국제금융공사(IFC) 한국사무소와 함께 ‘제5회 성평등을 위한 링더벨’을 지난 13일 공동 개최했다. 타종식은 유엔이 발표한 올해 세계 여성의 날 글로벌 주제인 ‘모든 여성과 소녀를 위한 권리 보장, 정의 실현, 그리고 행동’을 주제로 진행됐다.
링더벨 캠페인은 3월 8일 세계 여성의 날을 기념해 성평등 강화를 위한 민간 부문 역할에 대한 인식 확대를 위해 진행되는 캠페인이다. 2015년 출범 당시 전 세계 7개 거래소의 참여로 시작된 이 캠페인은 현재 매년 110개국 이상의 거래소가 참여하는 글로벌 행동으로 확대됐다.
김기경 한국거래소 경영지원본부 부이사장은 환영사를 통해 “2025년 세계경제포럼(WEF) 성평등 지수에서 한국은 조사대상 148개국 중 101위를 기록하는 등 여전히 개선과제가 남아 있다”며 “2021년 이사회 다양성 제고를 위해 자본시장법이 개정된 이후 주요 상장기업 여성 임원 비율이 8.1%로 역대 최고 수준을 기록하는 등 진전이 있었지만, 자본시장내 성평등 문화 확산은 아직 부족한 상황으로 한국거래소도 이를 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.
유연철 유엔글로벌콤팩트 한국협회(UNGC) 사무총장은 “성별 임금격차 해소와 AI 시대의 성별 편향 대응 등 기업의 책임 있는 실천이 중요하다”고 밝혔다.
권재형 국제금융공사(IFC) 한국 사무소 대표는 “여성의 경제 활동 참여 확대는 생산성과 사회 안정성을 높이는 중요한 성장 동력”이라고 강조했다.
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