취약계층 지원·문화예술 등 따뜻한 나눔 실천
효성
효성은 ‘나눔으로 함께 하겠습니다’라는 슬로건 아래 취약계층 지원과 문화예술 후원, 호국보훈 등 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.
효성은 2008년부터 ‘사랑의 헌혈’ 행사를 지속해오며 생명 나눔의 문화를 확산해왔다. 올해 2월에는 소아암 환아 지원금 3000만원과 헌혈증 322장을 한국백혈병소아암협회에 전달하며 치료와 재활에 힘을 보탰다.
이와 함께 효성은 2013년부터 푸르메재단과 협력해 저소득층 장애아동의 재활 치료비를 지원하고 있다. ‘효성·푸르메재단과 함께하는 가족 여행’도 진행하면서 가족의 정서적 회복과 유대 강화도 돕고 있다.
문화예술 후원도 계속된다. 효성은 2018년부터 서울문화재단과 함께 서울장애예술창작센터를 후원하면서 장애 예술인의 안정적인 창작 활동을 지원하고 있다. 후원금은 작가들의 창작 활동비와 전시 기획, 홍보 지원 등 장애 예술인이 작품 활동을 이어갈 수 있는 기반 마련에 사용되고 있다. 2017년부터 매년 배리어프리 영화 제작을 지원하며 시·청각 장애인의 문화 향유 기회를 넓히고 있다.
효성은 2010년부터 육군 1군단 광개토부대와 1사1병영 자매결연을 하고 위문금 전달, 복지시설 지원 등을 진행 중이다. 2012년부터 ‘나라사랑 보금자리’ 사업을 후원하면서 6·25 및 월남전 참전 국가유공자의 주거 환경 개선을 지원하고 있다.
조현준 효성그룹 회장은 “효성이 사업을 안정적으로 영위할 수 있는 것은 주변 이웃과 고객들의 아낌없는 지지 덕분”이라며 “사회적 약자와 소외계층을 꾸준히 지원하는 나눔 활동에 적극적으로 나서야 한다”고 강조해 왔다.
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