모노파일 기술 기반… 글로벌 해상 풍력 시장 공략
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GS엔텍은 지난 17일부터 일본 도쿄에서 열린 신재생 에너지 전시회 ‘월드 스마트 에너지 위크 2026’에 참가해 세계적 수준의 기술력을 선보였다. 글로벌 해상 풍력 시장 공략을 위한 본격적인 행보에 나선 것이다. 아시아 최대 규모로 열린 이번 전시회에는 전 세계 67개국 약 1600개 기업이 참가했다.
GS엔텍은 영광·낙월 해상풍력 프로젝트에 실제 적용된 모노파일 설치 영상과 40분의 1 축소 모형을 공개하며 시공 역량을 강조했다. 특히 글로벌 1위 업체인 네덜란드 ‘Sif’와의 협업 공정 영상도 함께 선보이며 품질 경쟁력을 부각했다.
허철홍 GS엔텍 대표는 “에너지 전환이 가속화될수록 검증된 기술과 안정적인 공급망이 핵심 경쟁력”이라며 “영광·낙월 프로젝트 경험과 세계 최고 수준의 모노파일 기술력을 기반으로 일본 시장에서도 독보적 파트너로 자리 잡겠다”고 말했다.
특히 GS엔텍은 일본 해상풍력 시장의 핵심 사업주인 일본 상사와 면담을 진행하고, 구체적인 프로젝트 공급 방안을 논의했다. 일본 관계자들은 GS엔텍이 도입한 Sif사의 최첨단 자동화 설비와 15메가와트(㎿)급 초대형 모노파일제작 역량에 높은 관심을 보인 것으로 전해졌다. 회사는 이를 발판으로 울산 용잠공장을 가동한 이후 한·일 해상풍력 시장에서 핵심 공급사 지위를 확보한다는 계획이다.
약 3000억원이 투입된 울산 용잠공장은 Sif와의 전략적 파트너십을 기반으로 모노파일 전용 생산기지로 전환 중이다. 오는 6월 준공 후 연내 본격 가동되면 연간 15만t 규모의 모노파일을 공급할 수 있는 생산 능력을 갖추게 된다.
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