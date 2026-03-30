화사한 봄꽃과 서커스까지… 역대급 볼거리 ‘풍성’
에버랜드
삼성물산 리조트부문 에버랜드는 지난 20일부터 4월 30일까지 튤립 축제를 개최한다. 튤립, 수선화, 무스카리 등 100여종 약 120만 송이의 만개한 봄꽃과 함께 최근 새롭게 단장한 사파리, 국내외 최정상급 연출진과 배우가 참여하는 불꽃쇼, 서커스 공연 등 역대급 규모의 콘텐츠를 볼 수 있다.
약 1만㎡ 규모의 포시즌스가든은 다양한 색상의 봄꽃을 경험할 수 있는 튤립 정원으로 변신했다. 특히 대형 LED 스크린 속 정원 영상과 실제 화단이 이어지도록 구성해 네덜란드 튤립 필드에 온 듯한 몰입감을 준다.
사파리월드도 새로워진 모습으로 돌아왔다. 관람객들은 동물 친화적으로 변신한 방사장에서 자유롭게 살고 있는 사자 호랑이 불곰 하이에나 등 8종의 맹수들을 관찰할 수 있다. 사파리 탐험 차량도 기존 트램에서 친환경 전기버스로 교체했다.
세계적인 수준의 공연도 관객들을 기다린다. 4월 1일 포시즌스가든에서 그랜드 오픈하는 스페셜 불꽃쇼 ‘빛의 수호자들’은 에버랜드가 그동안 축적한 멀티미디어쇼 노하우를 모아 국내외 최정상 연출진과 함께 제작한 야간 메인 공연이다. 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 문화공연 등 행사에서 연출을 맡아온 양정웅 감독이 총연출을 맡았다. 약 1000석 규모의 에버랜드 대형 극장인 그랜드스테이지에서는 서커스 공연 ‘윙즈 오브 메모리’도 매일 2회씩 펼쳐진다.
에버랜드 관계자는 “올해 튤립 축제는 120만송이 봄꽃이 가득한 화사한 정원은 물론 새로워진 사파리월드와 세계적 수준의 신규 공연들까지 풍성하게 경험할 수 있도록 준비했다”고 말했다.
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