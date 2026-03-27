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‘1억 공천헌금’ 강선우·김경 구속 기소

입력:2026-03-27 19:04
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검, 호텔 출입 기록으로 장소 특정

강선우 무소속 의원(왼쪽)과 김경 전 서울시의원. 연합뉴스

검찰이 2022년 지방선거를 앞두고 공천 헌금 1억원을 주고받은 혐의를 받는 강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시의원을 27일 구속 상태에서 재판에 넘겼다. 지난 3일 나란히 구속된 지 24일 만이다.

서울중앙지검 공공수사2부(부장검사 김형원)는 강 의원을 정치자금법·청탁금지법 위반과 배임수재 혐의로, 김 전 시의원을 정치자금법·청탁금지법 위반 및 배임증재 혐의로 구속 기소했다고 밝혔다. 강 의원의 지역구 보좌관 남모씨도 강 의원과 같은 혐의로 불구속 기소됐다. 검찰은 “민주주의 근간인 공천 과정에서 금전을 대가로 공천권을 취득한 중대 범죄”라고 지적했다.

강 의원은 지선을 앞둔 2022년 1월 서울 용산구의 한 호텔에서 김 전 시의원을 만나 현금 1억원이 담긴 쇼핑백을 건네받은 것으로 조사됐다. 강 의원은 당시 민주당 서울시의원 후보 공천관리위원이었고, 김 전 시의원은 강 의원 지역구인 강서구에 단수 공천돼 당선됐다.

검찰은 남씨를 강 의원 및 김 전 시의원과 각각 대질신문하고, 호텔 주차장 입·출차와 통행료, 모빌리티 서비스 내역 분석과 현장검증 등을 통해 1억원 수수·전달 장소와 시각을 특정했다고 설명했다.

구자창 기자 critic@kmib.co.kr

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