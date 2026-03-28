합참, 호르무즈 다국적군 회의 참여… 조현은 美국무차관 접견
항행 정상화 국제 공조 외교전
군 “군사작전 관련 아니다” 밝혀
우리 군 당국이 프랑스 요청에 따라 호르무즈 해협 내 항행 정상화를 위해 다국적군 회의에 참여했다. 우리 군은 미국 이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 불안정해진 핵심 해상 교통로를 둘러싼 국제 공조 방안을 논의했다.
합동참모본부는 27일 파비앵 망동 프랑스 합참의장이 주관한 각국 합참의장 간 화상회의에 참석했다고 밝혔다. 합참은 “진영승 합참의장이 각국 합참의장과 호르무즈 해협에서의 안전한 항해가 각국의 안보와 경제에 중요하다는 데 인식을 공유했다”고 설명했다.
프랑스가 주도한 각국 군 수뇌부 회의는 호르무즈 해협의 재개방을 위한 다국적 노력의 일환으로 마련됐다. 미국·이스라엘과 이란 간 대규모 교전이 끝난 뒤 상황이 안정되면 필요한 조처를 하기 위한 사전 대비 차원이다. 국방부는 다만 “역내 진행 중인 군사 작전과는 무관하며 순수하게 방어적인 성격의 회의”라며 향후 연합 군사작전을 염두에 둔 것은 아니라는 점을 분명히 했다. 합참 관계자도 “구체적인 군사적 지원방안을 결정하지는 않았다”고 말했다.
프랑스를 방문 중인 조현 외교부 장관은 이날 주요 7개국(G7) 외교장관 회의를 계기로 앨리슨 후커 미국 국무부 정무차관과 만나 호르무즈 해협 정세에 대한 우려를 전달했다. 조 장관은 한국 선박을 포함한 모든 선박의 항행 안전이 보장돼야 하며 글로벌 에너지 공급망의 안정화를 위해 긴장 완화 조치가 시급하다고 강조했다.
외교부는 후커 차관이 이에 공감을 표하며 한국 정부가 안전한 통항 확보를 위한 국제사회의 노력에 기여하고 있는 점을 긍정적으로 평가했다고 전했다. 양측은 불확실한 안보 환경 속에서도 한·미동맹과 연합방위 태세를 흔들림 없이 유지하는 것이 중요하다는 데 의견을 같이했다. 또 도널드 트럼프 미국 대통령의 오는 5월 방중을 앞두고, 한반도 문제를 포함한 지역 정세 전반에 대해 긴밀한 소통을 이어가기로 약속했다. 조 장관은 이날 캐나다·인도·프랑스·유럽연합(EU)·독일 외교장관과도 잇따라 회담을 갖고 중동 상황에 대한 우려를 공유한 뒤 양자 협력 방안을 논의했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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