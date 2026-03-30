랜드마크 전략으로 글로벌 쇼핑 명소로 자리잡아
신세계백화점
신세계백화점이 대한민국을 대표하는 ‘K-쇼핑 랜드마크’로 자리매김하며 글로벌 리테일 시장에서 새로운 도약에 나서고 있다. 강남점 연매출 3조원, 센텀시티점 2조원 달성 등 국내 백화점 업계에 새로운 기준을 제시해 온 신세계백화점은 이제 외국인 관광객이 찾는 글로벌 쇼핑 명소로 영향력을 확대하고 있다.
최근 가장 눈에 띄는 변화는 외국인 고객의 폭발적인 증가다. 지난해 신세계백화점의 외국인 매출은 23년 대비 3배 이상 증가한 6000억원 중반을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다. 올해 역시 상승세가 이어지고 있다. 새해가 시작되자마자 첫 달인 1월 외국인 매출이 900억원을 돌파하며 월 기준 역대 최대 기록을 새로 썼다. 외국인 매출 성장의 배경에는 신세계백화점이 추진해온 ‘랜드마크 전략’이 있다. 단순한 쇼핑 공간을 넘어 도시의 상징적인 명소를 만드는 전략으로, 본점과 강남점, 부산 센텀시티점 등 핵심 점포를 글로벌 관광객이 찾는 쇼핑 명소로 발전시킨 것이다.
신세계백화점은 이러한 성과를 바탕으로 올해 외국인 매출 1조원 시대도 정조준하고 있다. 한국관광공사와 협력해 K-컬처 체험 프로그램을 개발하고 해외 관광 마케팅을 확대하는 등 글로벌 관광객 유치 활동을 강화할 계획이다.
특히 글로벌 팬덤을 보유한 BTS 컴백 팝업스토어와 같은 문화 콘텐츠는 쇼핑과 관광을 결합한 새로운 경험을 제공하며 전 세계 고객의 관심을 끌고 있다. BTS 콘서트가 광화문에서 열리는 시기에 맞춰 신세계 본점에서 진행되는 팝업스토어는 K-컬처와 쇼핑을 연결하는 대표적인 사례로 평가받는다.
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