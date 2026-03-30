봄 시즌 첫 정기 세일… 최대 50% 할인 혜택
롯데백화점
롯데백화점이 4월 5일까지 전점에서 ‘스프링 세일(SPRING SALE)’을 열고 봄 시즌 쇼핑 행사에 돌입한다. 세일과 함께 고메위크, 와인위크, 웨딩페어, 팝업스토어 등 다채로운 콘텐츠를 선보이며 봄철 발길을 끌어모은다.
스프링 세일은 2026년 S/S 신상품을 포함해 총 360여개 브랜드가 참여하는 봄 시즌 첫 정기 세일이다. 패션 상품은 최대 50% 할인한 가격에 선보이며, 모자·스카프 등 시즌 잡화와 주얼리도 최대 30% 할인 혜택을 제공한다.
봄철 외식 수요를 겨냥한 ‘롯데고메위크’ 행사도 진행한다. 도심 유원지 인근에 위치한 9개 점포(본점, 잠실점, 건대스타스티점, 중동점, 구리점, 동래점, 울산점, 전주점, 창원점)의 델리·베이커리 매장에서는 소풍에 어울리는 메뉴를 일회용기에 담은 ‘피크닉 세트’를 1~2만 원대에 한정 판매한다.
피크닉과 잘 어울리는 인기 주류를 최대 80% 할인된 가격에 선보이는 ‘와인위크’도 마련해 봄철 미식 경험을 한층 풍성하게 한다.
예비 신혼부부를 위한 ‘웨딩페어’도 전 점에서 열린다. 롯데백화점의 웨딩 특화 서비스 ‘웨딩 마일리지’를 두 배로 적립할 수 있는 프로모션으로, 올해는 4월 3일부터 12일까지 진행한다.
봄의 분위기를 더하는 팝업스토어도 다양하게 펼쳐진다. 롯데월드몰 1층에서는 ‘반클리프아펠 퍼퓸’의 국내 론칭을 기념한 유통사 최초 팝업스토어를 4월 12일까지 운영한다.
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