계열사 역량 총집결… 슈퍼스타템 16종 선보여
이마트
신세계그룹이 상반기 최대 쇼핑 축제 ‘랜더스 쇼핑페스타’를 4월 1일부터 12일까지, 12일 간 개최한다.
올해 6회차를 맞은 ‘랜쇼페’는 이마트, 신세계백화점, SSG닷컴, G마켓 등 신세계그룹 주요 계열사 역량을 총집결해 압도적인 고객 혜택과 온·오프라인의 쇼핑 경험을 확장하는데 초점을 맞췄다.
특히 올해는 신세계그룹 각 계열사의 경쟁력을 집약해 구성한 ‘슈퍼스타템’ 16종을 새롭게 선보인다. 슈퍼스타템은 랜쇼페 기간 동안 가장 강력한 혜택을 담은 각 계열사의 핵심 상품으로, 인기 먹거리부터 라이프스타일까지 폭넓게 구성됐다.
이마트는 안심, 등심, 채끝 등 정통 스테이크 상품을 선보이는 신규 브랜드 ‘헤비 앤 텐더’를 40% 할인된 가격에 판매한다. 신세계백화점은 럭셔리 라이프스타일 큐레이션 공간 ‘트웰브’의 상품과 신세계 암소한우 특가 등 다채로운 상품을 특별 기획해 선보일 예정이다.
이마트24는 손종원 셰프와 협업한 간편식 7종을 출시하고 랜쇼페 기간 동안 스페셜 페어링 증정 행사를 진행하고, 스타벅스는 KBO리그와 공식 협업해 기획한 컬레버레이션 상품을 선보인다. 신세계까사는 프리미엄 안마의자 ‘캄포 레스트 마사지 리클라이너’를, G마켓은 ‘로보락 로봇 청소기’를 역대급 혜택가로 준비했다. 또 신세계그룹 전 계열사의 먹거리와 특가 혜택을 총망라한 온라인 페이지 ‘2026 랜슐랭 가이드’를 공개해 쇼핑 편의성과 재미를 동시에 높인다.
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