생산공장 위치한 지역서 하천 정화 활동 펼쳐
오비맥주
국내 맥주 산업을 선도해 온 오비맥주는 산업 성장에 기여하는 동시에, 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역과의 상생을 이어왔다.
2022년 발표한 ‘우리는 더 크게 환호할 미래를 위하여 큰 꿈을 꿉니다’라는 슬로건 속 ‘더 크게 환호할 미래’는 지역사회와 함께하는 지속가능한 성장을 의미한다.
이 같은 철학 아래 오비맥주는 소비자, 협력업체, 소상공인, 정부기관, 사회단체 등 다양한 이해관계자와 협력하며 지속가능한 사회 기반 조성에 힘쓰고 있다. 특히 임직원이 직접 참여하는 봉사활동을 통해 상생의 가치를 현장에서 실천하고 있다.
오비맥주는 2017년부터 올해로 10년째 세계 물의 날(3월 22일)을 맞아 생산공장이 위치한 경기 이천, 충북 청주, 광주광역시 일대에서 매년 하천 정화 활동을 펼치고 있다.
오비맥주는 공정별 물 사용량을 지속적으로 분석하고, 설비 세척 시 품질 기준에 따라 공정수를 회수·재활용하는 등 생산 과정 전반에서도 물 사용 절감을 위해 노력하고 있다.
2025년 4월에는 제주시 한경면 고산리 ‘수월봉’ 인근에 위치한 해안변에서 임직원 120여명이 대규모로 참여한 환경 정화 활동을 실시했다. 오비맥주는 제주 지역에 급증하고 있는 해양 쓰레기에 대한 경각심을 높이고 제주 자연유산 보전에 힘을 보태기 위해 제주특별자치도 세계유산본부와 함께 ‘푸른 제주바다 환호해(Cheers To Jeju)’ 캠페인을 기획했다.
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