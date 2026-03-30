베트남 진출 어려움 겪는 중소기업에 판로 지원
롯데마트
롯데마트가 국내 중소기업의 베트남 시장 진출을 돕는 ‘글로벌 가교’ 역할에 나섰다. 롯데마트는 지난 3월 5일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 국내 중소기업의 베트남 시장 진출을 지원하는 ‘K-수출전략품목 베트남 진출 수출상담회’를 성공적으로 마쳤다.
롯데마트는 현지 유통망 확보의 어려움과 시장 정보 부족 등으로 해외 판로 개척에 제약을 겪는 우수 중소기업의 진출을 지원하기 위해 행사를 공동 주관했다. 이 날 행사에는 베트남 진출을 희망하는 국내 식품 중소기업 20개사와 베트남 현지 및 국내 유통 바이어 48명이 참여했다.
상담회장에 마련된 기업별 전시 부스에서 바이어들이 각 제품을 직접 체험하고 시장성을 평가했으며, 현지 유통 환경과 소비트렌드에 대한 상세한 피드백이 실시간으로 제공돼 참가 기업들의 큰 호응을 얻었다.
이번 상담회는 단순 비즈니스 미팅을 넘어 참가 기업의 상품이 실제 매장 입점과 판매로 이어질 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다. 이를 위해 베트남 롯데마트MD들이 상담에 직접 참여해, 현지 매장 입점을 고려한 제품 검토와 실질적인 수출방안에 대한 컨설팅을 진행했다. 롯데마트는 행사 이후에도 자체 유통망과 MD네트워크를 활용해, 참가 기업의 상품이 베트남 시장에 안정적으로 입점 및 안착할 수 있도록 밀착 지원할 계획이다. 롯데마트의 상생 협력은 동남아 현지에 직접 구축한 유통 인프라를 기반으로 한다.
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