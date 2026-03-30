AI·데이터센터 전력 인프라 통합솔루션 제공
LS
인공지능(AI) 확산과 데이터센터 증설 등으로 전력 수요가 급증하는 가운데 LS그룹이 전기동 생산부터 송전-변전-배전을 아우르는 전력 인프라 분야에서 검증된 기술력을 앞세워 통합 솔루션을 제공하고 있다.
LS전선과 LS마린솔루션은 초고전압 직류송전(HVDC) 해저케이블 생산과 시공을 동시에 수행하는 ‘턴키’(일괄공급) 방식으로 수주 경쟁력을 높이고 있다. HVDC는 송전 손실이 적고 장거리 대용량 전력 전송이 가능한 핵심 기술이다.
LS전선은 지난해 강원도 공장 증설을 통해 아시아 최대 수준의 HVDC 설비를 확보했다. 이를 기반으로 한국전력의 ‘동해안 신가평’ 송전망 사업에 세계 최초로 상용화된 500kV급 고온형 HVDC 케이블을 적용했다. 올해 2월에는 북미에서도 7000억원 규모 초고압 케이블 및 해저 초고압 케이블 판매·공급 계약을 따내며 해외 시장 입지를 넓혔다. LS마린솔루션은 아시아 최대 규모 초대형 HVDC 포설선 건조를 통해 유럽·북미 해상풍력 및 초장거리 해저망 구축 수요에 본격 대응한다.
LS일렉트릭은 HVDC 변환용 변압기 생산 노하우로 대형 수주에 박차를 가하는 중이다. 부산 사업장 증설로 초고압 변압기 생산능력을 3배 확대했으며, 미국에서 텍사스주와 유타주를 거점으로 데이터센터용 전력기기 등 공급을 확대하고 있다. 글로벌 데이터센터 관련 수주는 1조원을 돌파했고 지난해 말 수주잔고도 약 5조원으로 사상 최대치를 기록했다.
LS MnM 역시 간판 제품인 전기동을 뉴욕상품거래소에 등록해 시장 포트폴리오 다각화를 통해 수익성을 높이고 있다. 지난해 매출은 약 15조원으로 사상 최대 기록을 세웠다.
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