수익성·재무 안정성 강화로 위기 속 ‘깜짝 실적’
DL그룹
DL그룹이 수익성 중심 경영과 재무 안정성 강화를 통해 실적 개선 흐름을 이어가며 위기 대응 역량을 입증하고 있다.
DL㈜는 어려운 석유화학 업황 속에서도 사업 구조 경쟁력을 기반으로 실적 반등에 성공했다. 2025년 4분기 연결 기준 매출 1조2304억원, 영업이익 111억원을 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환했다.
DL그룹의 석유화학 계열사인 DL케미칼은 스페셜티 제품 중심의 사업 구조를 기반으로 안정적인 수익성을 유지하고 있다. 폴리부텐(PB) 부문이 실적을 견인했으며,크레이튼은 원가 절감과 운영 효율 개선을 통해 손익이 개선됐다. 특히 의료용 이소프렌(IR) 라텍스를 생산하는 카리플렉스는 싱가포르 신공장 가동 안정화에 힘입어 2025년 4분기 영업이익이 전년 대비 222% 증가했다.
DL에너지는 미국 LNG 발전 사업을 중심으로 안정적인 수익을 창출했으며, 호텔 브랜드 글래드는 관광 수요 회복에 힘입어 분기 기준 역대 최대 영업이익을 기록했다. 글로벌 발전 사업과 국내 호텔 사업의 경영환경은 올해도 더욱 개선될 것으로 전망된다.
DL그룹의 건설 계열사인 DL이앤씨는 2025년 연결 기준 매출 7조4024억원, 영업이익 3870억원을 기록했다. 영업이익은 전년 대비 40% 이상 증가했으며, 영업이익률도 3.3%에서 5.2%로 개선됐다.
DL이앤씨는 주택 및 건축 부문에서 공정·원가 관리 강화를 통해 수익성을 개선했으며, 전사적인 리스크 관리와 현금흐름 중심의 사업 운영을 이어가고 있다. 단기적인 실적 변동성보다 연간 기준의 수익성과 현금흐름을 중심으로 사업을 운영하며 실적 구조 개선 흐름을 유지하고 있다.
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