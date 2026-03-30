브랜드 입점·유통·투자까지… 통합 플랫폼 구축
CJ온스타일
CJ온스타일이 유망 브랜드를 직접 발굴하고 육성하는 ‘K-라이프스타일 브랜드 엑셀러레이터’로 자리매김하고 있다. 단순 입점를 넘어 생산, 마케팅, 글로벌 유통, 투자까지 잇는 통합 지원 체계를 구축하며 브랜드의 성장을 견인하는 플랫폼으로 진화하고 있는 것이다.
CJ온스타일은 올해 중소 브랜드 육성 프로그램인 ‘CJ온큐베이팅’을 대폭 개편하고 110억원 규모의 전용 펀드를 전면에 내세우며 브랜드 육성 모델을 한층 고도화했다. 직접 투자에 정부 연계 자금까지 더해 브랜드의 발굴부터 스케일업까지 전 과정을 함께 설계하는 성장 생태계를 구축하고 있다.
플랫폼의 인프라를 브랜드에 이식하는 ‘밸류체인 공유’도 핵심 경쟁력이다. CJ온스타일은 모바일 라이브 커머스와 콘텐츠 IP, 채널 운영 노하우를 기반으로 브랜드의 초기 성장과 시장 안착을 지원해왔다. 여기에 글로벌 ODM 기업 코스메카코리아 협업을 통해 기획 단계부터 생산을 지원하고, 아마존·얼타뷰티 등 북미 유통망 연계까지 추진하며 엔드투엔드(End-to-End) 성장 시스템을 구축했다.
CJ온스타일은 최근 중소벤처기업부 주관 소상공인 투자 연계 프로그램 ‘립스(LIPS)’ 운영사로도 선정됐다. 이로써 CJ온스타일은 ‘립스(LIPS)’와 기술창업 투자 프로그램 ‘팁스(TIPS)’ 운영사 자격을 모두 확보하며, 기술 기반 스타트업부터 경쟁력 있는 소상공인 브랜드까지 아우르는 브랜드 육성 역량을 공식적으로 인정받았다. 이번 선정으로 CJ온스타일은 중소 유망 브랜드를 대상으로 직접 투자와 립스 정책자금을 연계해 사업 확장을 지원할 수 있게 됐다.
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