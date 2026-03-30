전기차 중심서 ESS·로봇 등 신사업 영역 확장
LG에너지솔루션
“지금 같은 ‘밸류 시프트’ 시기는 우리 사업의 성패가 달려있는 매우 중요한 전환점입니다. 그리고 승기를 잡는 곳은 LG에너지솔루션이 될 것이라고 확신합니다.”
김동명 LG에너지솔루션 사장은 지난달 구성원들에게 보낸 메시지에서 이같이 말했다. 배터리 시장의 판도가 전기차(EV) 중심에서 에너지저장장치(ESS), 로봇 등 다양한 산업군으로 재편되는 시기에 사업의 본질과 경쟁력을 강화해 어떠한 외부 환경에도 흔들리지 않는 진정한 ‘강자’로 거듭나자는 의미다. 김 사장은 ESS 생산능력과 수주 확대, 고객 맞춤형 전기차 대응, 로봇·선박·우주 항공 등 사업 영역 확장, 서비스 신사업 역량 강화 등을 적극 추진하겠다고 강조했다. 이후 LG에너지솔루션은 한화큐셀 미국법인의 5기가와트시(GWh) 규모 ESS 배터리 공급 계약을 체결하며 올해 역대 최대 ESS 수주를 위한 포문을 열었다.
LG에너지솔루션은 글로벌 ESS 배터리 생산 역량을 올해 말까지 60GWh 이상으로 확대할 계획이다. 이를 위해 스텔란티스와의 캐나다 합작법인 ‘넥스트스타 에너지’를 단독 공장으로 전환해 ESS 전초기지로 육성하고 있다. 또 GM과의 합작법인 얼티엄셀즈 테네시 공장에서도 ESS용 LFP 배터리를 생산하기로 했다. 북미에는 총 5개 ESS 생산 거점을 확보한 상태다.
LG에너지솔루션은 이와 함께 최근 열린 ‘인터배터리 2026’에서 로봇·드론 등 미래 성장 산업의 배터리 솔루션과 전고체·리튬메탈 배터리 등 차세대 기술을 공개했다. 김 사장은 “배터리의 사용처가 무궁무진한 것처럼 LG에너지솔루션의 사업 포트폴리오는 더욱 다양해질 것”이라고 자신했다.
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