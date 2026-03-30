탄소저감강판 본격 양산… 기후변화 대응 선도
현대제철
현대제철이 글로벌 지속가능경영 평가기관인 CDP(탄소정보공개프로젝트)로부터 국내 철강사 중 가장 높은 등급을 획득하는 등 기후변화 대응을 선도하고 있다.
현대제철은 지난 1월 ‘2025 CDP 기후변화 대응 평가’에서 한국 철강사 중 유일하게 상위 등급인 ‘리더십 A-’를 획득했다. CDP는 주요 글로벌 기업의 환경경영정보 공개 플랫폼을 제공하는 국제적 비영리 평가기관이다. ‘리더십 A-’ 등급은 기후변화 대응 체계와 실행 성과가 우수한 기업에 주어진다. 현대제철은 리스크 관리 역량을 강화하고 리스크 분석 결과에 따른 대응전략을 추진한 성과를 인정받아 전년 대비 한 등급 올라섰다.
현대제철은 탄소저감강판 양산도 본격 시작했다. 전기로와 고로의 쇳물을 배합하는 복합프로세스를 이용한 강판으로, 탄소배출량을 기존 대비 20% 줄였다. 회사는 2023년부터 품질 경쟁력을 위한 사전 검증을 진행했으며, 고객사 평가와 강종 승인 절차를 병행해 총 25종의 강종 인증을 완료했다. 연내에 28종을 추가해 총 53종까지 인증 범위를 확대할 계획이다. 현대제철 관계자는 30일 “독보적인 전기로 운영 노하우와 고로 기술력을 결합한 복합프로세스를 통해 탄소저감 제품 공급을 선도하게 됐다”며 “자동차와 에너지강재 분야 등 수요 산업의 탄소중립 전환을 적극 지원할 것”이라고 말했다.
현대제철은 이외에도 올해 시작된 EU 탄소국경조정제도(CBAM)와 관련해 독일 체코 슬로바키아에서 고객사 대상 설명회를 여는 등 밀착 대응하는 중이다. 규제 관련 불확실성을 해소하기 위해 현지 고객사와 지속 소통하고 안정적인 공급 환경을 유지해 나간다는 방침이다.
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