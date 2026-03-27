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[포토] 인천공항 봄맞이 대청소

입력:2026-03-27 00:13
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26일 인천국제공항 제1여객터미널에서 작업자들이 봄맞이 대청소를 하고 있다. 인천국제공항공사는 다음 달 10일까지 여객터미널과 접근도로 등 주요 시설에 대한 환경정비 작업을 진행한다. 윤웅 기자

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