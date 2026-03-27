시사 전체기사 [포토] 인천공항 봄맞이 대청소 입력:2026-03-27 00:13 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 26일 인천국제공항 제1여객터미널에서 작업자들이 봄맞이 대청소를 하고 있다. 인천국제공항공사는 다음 달 10일까지 여객터미널과 접근도로 등 주요 시설에 대한 환경정비 작업을 진행한다. 윤웅 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 이 대통령 지지율 70% 육박…취임 이후 최고치 2 靑 비서관급 이상 다주택자, 김현지 등 15명… 李 재산 19억 늘어 3 ‘탈북 엘리트’ 박충권 의원, 1년 새 재산 60배 된 사연은? 4 “도움 안돼”… 장동혁 손절하는 수도권 주자 5 “호르무즈, 전쟁 전으로 못 돌아가”… 이란대사 ‘통항으로 공습 억지’ 시사 해당분야별 기사 더보기 1 휘발유·경유 최고가 210원씩 올린다 2 석화업계 셧다운 공포 확산… 나프타 오늘부터 수출 통제 3 한국은 ‘중독성 알고리즘·무한 스크롤’ 제한 검토 4 상반기 공공요금 묶고 소상공인은 최대 7000만원까지 지원 5 수십억 집 어떻게들 사나 했더니… ‘사업자대출’ 꼼수였네요 해당분야별 기사 더보기 1 체포된 ‘마약왕’ 박왕열의 첫 요구 “수갑 좀 풀어달라” 2 ‘번호표 뽑고 긴 줄’ 2시간 만에 동난 물품… 오픈런·비양심 ‘과제’ 3 [단독] “의료사고로 식물인간 된 남편”… 피해구제 ‘좁은 문’마저 닫히나 4 검찰, 생후 4개월 ‘해든이’ 살해한 친모에 무기징역 구형 5 [단독] ‘테러 검토’ 뭉갰던 국정원…‘김상민 보고서’는 알리바이 용도였나 해당분야별 기사 더보기 1 “싸구려 스낵바 마마 같다” 日총리 비판에 “여성·직업 비하” 2 美대륙 관심 끈 ‘트럼프와 셀카 미 여군’ 알고보니… 3 이란, 美 ‘15개 종전안’ 거부 vs 백악관 “패배 불인정시 더 큰 타격” 4 백악관 “오판하면 지옥 열릴 것”… 이란, 지상전 대비 지뢰 설치 5 美 “지옥 열릴 것” 협상 압박에도…이란, 하르그섬에 지뢰 설치하며 공격 대비 해당분야별 기사 더보기 1 ‘끝장수사’ 돌아온 배성우 “내 과오로 영화 가려지지 않길” 2 ‘골프황제’ 우즈, 첫 메이저 마스터스 출전 가능성…18개월만에 TGL대회 출전 3 ‘골프여제’ 이보미 “한국에 있었다면 지금의 나는 없다” 4 KPGA, 회원 전문성 강화 위한 ‘2026 KPGA 인사이트 포럼’ 개최 5 KLPGA투어, 올 시즌 플레이 속도 빨라지나…본격적 시즌 앞두고 루키 및 투어프로 세미나 개최 해당분야별 기사 더보기 1 라흐마니노프 피아노 협주곡의 정수…한 무대에서 만난다 2 기기묘묘 ‘바위 전시장’ 경북 울진… 날카로운 칼바위 위로 흐르는 바다 은하수 3 초원·설산·협곡… 승우여행사, ‘카자흐스탄 이지트레킹 4박6일’ 출시 4 “출판 암흑기, 절망적 상황이지만 무덤까지 간 것은 아니다” 5 보호소 폐쇄에 살처분 위기…150마리에게 찾아온 기적 [개st하우스] 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 한국은 ‘중독성 알고리즘·무한 스크롤’ 제한 검토 [단독] “의료사고로 식물인간 된 남편”… 피해구제 ‘좁은 문’마저 닫히나 “메타·구글, 청소년 소셜미디어 중독 책임”… 美 법원 첫 인정 ‘바로 꺼진 경보기’가 참사로 이어져… 경찰, 6명 출국금지 항공사 기장 살해 김동환… “살인 계획은 6명이었다” 검찰, 생후 4개월 ‘해든이’ 살해한 친모에 무기징역 구형 ‘고문 기술자’ 이근안 사망…악명만 남은 88년 인생 ‘김건희 목걸이 공여’ 이봉관 “‘친문 기업’ 오해에 보험용” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요