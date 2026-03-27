금감원장, ‘수십조’ 해외 사모대출 펀드에 경고… “예의 주시 중”
“2030 빚투 큰 피해, 수익 없어”
이찬진 금융감독원장이 26일 “해외 사모대출펀드에 대한 국내 금융권의 익스포저(위험노출액)가 수십조원 규모에 이른다”며 리스크 관리 강화 방침을 밝혔다. 최근 증시 변동성이 커지는 가운데 신용융자를 활용한 이른바 ‘빚투’(빚내서 투자)도 늘고 있어 금융당국이 고위험 투자상품과 레버리지 투자 전반을 함께 들여다보는 모양새다.
이 원장은 이날 서울 여의도 금감원에서 열린 기자간담회에서 해외 사모대출펀드와 관련해 “높은 목표수익률 뒤에 정보 불투명성과 통제 미흡 문제가 숨어 있는 상품”이라며 “과거 대규모 손실을 낳은 고위험 상품들과 유사한 측면이 있다”고 지적했다. 사모대출펀드는 은행 대출이 어려운 비상장 중소기업 등에 자금을 빌려주고 이자를 받는 구조다. 공시가 제한적이라 기초자산의 실제 부실 여부는 파악하기 어렵다.
앞서 금감원이 주요 12개 증권사의 판매 현황을 점검한 결과, 지난해 말 기준 해외 사모대출펀드 잔액은 17조원으로 집계됐다. 증권사와 보험사 등의 자체 투자분은 제외한 수치다. 금감원은 보험업권의 경우 총자산 대비 비중이 2% 수준이어서 업권 전체 건전성을 흔들 정도는 아니라고 보고 있다. 하지만 개인투자자 판매 과정의 불완전판매 가능성은 우려하고 있다.
이 원장은 ‘빚투’ 문제도 함께 거론했다. 그는 신용융자와 담보대출, 레버리지 상장지수펀드(ETF) 등을 점검한 결과 “시장 전체 규모에 비춰 과도하게 높은 수준은 아니다”라고 말했다. 빚투 관련 피해가 2030세대에 집중돼있다며 “빚투를 하면 자금을 장기간 보유하기 어렵고, 변동성이 큰 장세에서 주가가 급락하면 반대매매가 발동하기 때문에 상당히 큰 피해를 볼 수 있다”고 지적했다.
박세환 박성영 기자 foryou@kmib.co.kr
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