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[포토] 뿌연 서울 도심

입력:2026-03-26 21:06
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전국 대부분 지역에서 미세먼지 농도가 '나쁨' 수준을 나타낸 26일 서울 도심이 뿌옇게 보인다. 국외 미세먼지가 추가로 유입되면서 27일 전국 미세먼지 농도도 나쁨 수준으로 높을 전망이다.

권현구 기자

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