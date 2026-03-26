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[포토] 천안함 16주기… 세월 가도 잊힐 리야

입력:2026-03-26 19:04
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한 천안함 유가족이 26일 경기도 평택 해군2함대에서 열린 ‘제16주기 천안함 46용사 추모식’에서 추모비를 어루만지며 흐느끼고 있다. 뉴시스

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