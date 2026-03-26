화재 후 두 달, 구룡마을 ‘재개발 갈등’은 꺼지지 않았다
재개발 추진 강남 마지막 판자촌
189가구 미이주… SH 명도소송 제기
찬반·보상 놓고 주민들 사분오열
“이 XX는 동네에서 개뿔도 아닌 게 이러고 있어.”(주민 A씨)
“우리가 여기 살면서 이렇게 쫓겨나야 합니까.”(주민 B씨)
26일 오후 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 서울주택도시공사(SH)가 주최한 재개발 사업 관련 주민설명회는 재개발 방향을 놓고 주민 간 벌어지는 첨예한 갈등을 보여주는 자리였다. 서울 강남권 마지막 남은 판자촌인 구룡마을에서는 지난 1월 대규모 화재가 발생해 남은 주민이 더 줄었지만 재개발 찬반 여부나 방식 등을 놓고 사분오열 양상을 보이고 있다.
심지어 주민들 사이에서 서로를 ‘외지 투기꾼’이라고 부르는 날선 목소리도 나왔다. 이날 설명회에서도 한 참석자가 발언권을 요구하자 다른 참석자들이 “저 사람은 구룡마을 주민이 아니다”며 제지해 경찰이 출동했다.
현재 구룡마을에서는 SH가 진행하는 공영개발을 신속하게 추진하자는 마을통합자치회 측과 분양전환형 임대주택을 요구하는 구룡마을주민자치회(토지주민협의회), 주민들이 토지를 공급받아 지역주택조합 방식의 개발을 주장하는 총통합주민자치위원회(총통) 등 크게 세 갈래로 입장이 첨예하게 갈리고 있다.
SH는 구룡마을 일대를 3739가구 규모의 주거 단지로 탈바꿈하는 재개발을 추진하고 있다. 일부 주민이 요구하는 분양전환형 임대주택이나 지역주택조합 방식에 대해 SH는 법적 근거가 없어 수용하기 어렵다는 입장이다. 구룡마을 판자촌의 대부분은 무허가 건축물이어서 재개발 이후 지어질 아파트 분양권을 주기 어렵다는 것이다. 이에 일부 주민은 “30년 넘게 주민등록을 받아주고 행정적으로 관리해놓고 법적 자료가 없다는 설명은 납득하기 어렵다”고 반발한다.
지난 1월 화재 발생 이후 두 달여가 지났지만 일부 피해 주민은 여전히 임시 거주를 이어가고 있다. 주민 A씨는 “40년을 살면서 이렇게 큰불은 처음이었다”며 “계속 살고 싶어 하던 사람들도 불이 무서워 임대주택으로 많이 나갔다”고 말했다. 주민 B씨는 “이주한 주민과 남아 있는 주민 사이에서 서로의 선택을 이해하지 못하는 분위기가 생겼다”며 화재 이후 재개발 보상을 둘러싸고 주민 간 갈등이 더 깊어졌다고 설명했다.
SH에 따르면 지난달 기준 구룡마을 전체 1107가구 중 918가구가 이주를 마쳤고 현재는 189가구만 남아 있다. SH는 미이주 가구를 상대로 지난 24일 서울중앙지법에 명도소송을 제기했다. 자진 이주하는 가구에 대해서는 소를 취하한다는 방침이다.
이찬희 김연우 기자 becoming@kmib.co.kr
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