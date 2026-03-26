전국민 절전 당부한 李 “전쟁 여파 알기 어려워… 고통 나눠야”

2차 비상경제점검회의 주재

“전기요금 웬만하면 변경 않겠다

기름값 부당이익엔 엄정 대응”

이재명 대통령이 26일 오후 충남 서산 한국석유공사 비축기지를 방문해 현장점검을 하고 있다. 이 대통령은 이날 국민에게 전기 절약 동참을 요청했다. 서산=김지훈 기자

이재명 대통령이 26일 “한국전력 부채가 200조원가량 되는 등 쉽지 않은 상황”이라며 전 국민에게 전기 절약에 동참해 달라고 당부했다. 중동전쟁 장기화로 인한 에너지·원자재 수급 위기를 극복하려면 정부와 기업, 국민이 모두 힘을 보태야 한다는 뜻이다.



이 대통령은 청와대에서 주재한 2차 비상경제점검회의에서 “전기 사용과 관련해 특별한 말씀을 드려야 할 것 같다”며 이같이 밝혔다. 이어 “전기는 한전이 독점 공급하고 있다. 정부가 100% 책임지고 있는 구조이며, 요금은 웬만하면 지금 변경하지 않으려 한다”고 말했다.



다만 이 대통령은 “전기요금을 유지하면 (한전의) 손실과 적자 폭이 엄청나게 늘어날 수 있다”고 지적했다. 또 “요금을 올리지 않고 묶어두니 전기 사용이 오히려 늘면서 유류 대신 전기를 쓰는 상황 등이 발생한다”며 “그러면 손실이 기하급수적으로 늘어나 문제가 될 수 있다”고 설명했다. 그러면서 “이러면 정부 재정 손실도 문제가 되고, 과도한 에너지 낭비 문제도 생길 수 있다. 국민이 전기 절약에 각별히 협조해 달라”고 요청했다.



이 대통령이 국민 협조를 공개적으로 말한 건 중동 사태 여파가 장기화할 수 있다는 위기감 때문이다. 이 대통령은 “과거와 비교할 수 없을 만큼 복잡하게 얽힌 글로벌 공급망 속에 (전쟁의) 파급 정도를 정확하게 짚어내는 것은 불가능한 상황”이라고 말했다. 이어 “단번에 상황을 반전시킬 해법은 없지만, 그럴수록 더욱 지혜를 모으고 고통을 나누는 연대가 절실하다”고 강조했다.



이 대통령은 “공공부문은 차량 5부제에 솔선수범해야 하고, 국민 여러분께서는 대중교통을 이용하는 등 일상 속 작은 실천에 적극 동참해주시길 요청한다”고 말했다. 아울러 “정유사 공급가 2차 최고가격제와 관련해 일선 주유소도 적극 협조해 달라”며 “담합, 매점매석 등으로 부당이득을 취하는 행위에 대해선 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.



이 대통령은 충남 서산의 한국석유공사 비축기지도 방문해 LG화학, 롯데케미칼, 한화토탈에너지스, HD현대케미칼 대표들과 간담회를 했다. 이 대통령은 기업 어려움을 청취한 뒤 “석유화학기업들이 각자의 위치에서 백방으로 뛰고 있는 만큼 정부도 외교적 지원과 정책적 뒷받침을 아끼지 않겠다”며 “특히 대체 조달처 확보는 국가적으로도 중요한 과제인 만큼 가용한 수단을 적극 활용하라”고 주문했다. 이 대통령은 비축기지 옥외 저장 탱크를 직접 살펴보며 화재 등 돌발 상황에 대한 안전 대비태세도 점검했다.



석유공사 비축기지엔 정부 비축분뿐 아니라 산유국과 국제공동비축 원유도 저장돼 있다. 중동전쟁 이후 국제공동비축 물량 일부가 국내 정유사에 공급됐다. 강훈식 대통령 비서실장이 이 대통령 특사로 아랍에미리트(UAE)에 방문해 확보한 원유는 전날 여수비축기지에 입고됐다.



이동환 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령이 26일 “한국전력 부채가 200조원가량 되는 등 쉽지 않은 상황”이라며 전 국민에게 전기 절약에 동참해 달라고 당부했다. 중동전쟁 장기화로 인한 에너지·원자재 수급 위기를 극복하려면 정부와 기업, 국민이 모두 힘을 보태야 한다는 뜻이다.이 대통령은 청와대에서 주재한 2차 비상경제점검회의에서 “전기 사용과 관련해 특별한 말씀을 드려야 할 것 같다”며 이같이 밝혔다. 이어 “전기는 한전이 독점 공급하고 있다. 정부가 100% 책임지고 있는 구조이며, 요금은 웬만하면 지금 변경하지 않으려 한다”고 말했다.다만 이 대통령은 “전기요금을 유지하면 (한전의) 손실과 적자 폭이 엄청나게 늘어날 수 있다”고 지적했다. 또 “요금을 올리지 않고 묶어두니 전기 사용이 오히려 늘면서 유류 대신 전기를 쓰는 상황 등이 발생한다”며 “그러면 손실이 기하급수적으로 늘어나 문제가 될 수 있다”고 설명했다. 그러면서 “이러면 정부 재정 손실도 문제가 되고, 과도한 에너지 낭비 문제도 생길 수 있다. 국민이 전기 절약에 각별히 협조해 달라”고 요청했다.이 대통령이 국민 협조를 공개적으로 말한 건 중동 사태 여파가 장기화할 수 있다는 위기감 때문이다. 이 대통령은 “과거와 비교할 수 없을 만큼 복잡하게 얽힌 글로벌 공급망 속에 (전쟁의) 파급 정도를 정확하게 짚어내는 것은 불가능한 상황”이라고 말했다. 이어 “단번에 상황을 반전시킬 해법은 없지만, 그럴수록 더욱 지혜를 모으고 고통을 나누는 연대가 절실하다”고 강조했다.이 대통령은 “공공부문은 차량 5부제에 솔선수범해야 하고, 국민 여러분께서는 대중교통을 이용하는 등 일상 속 작은 실천에 적극 동참해주시길 요청한다”고 말했다. 아울러 “정유사 공급가 2차 최고가격제와 관련해 일선 주유소도 적극 협조해 달라”며 “담합, 매점매석 등으로 부당이득을 취하는 행위에 대해선 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.이 대통령은 충남 서산의 한국석유공사 비축기지도 방문해 LG화학, 롯데케미칼, 한화토탈에너지스, HD현대케미칼 대표들과 간담회를 했다. 이 대통령은 기업 어려움을 청취한 뒤 “석유화학기업들이 각자의 위치에서 백방으로 뛰고 있는 만큼 정부도 외교적 지원과 정책적 뒷받침을 아끼지 않겠다”며 “특히 대체 조달처 확보는 국가적으로도 중요한 과제인 만큼 가용한 수단을 적극 활용하라”고 주문했다. 이 대통령은 비축기지 옥외 저장 탱크를 직접 살펴보며 화재 등 돌발 상황에 대한 안전 대비태세도 점검했다.석유공사 비축기지엔 정부 비축분뿐 아니라 산유국과 국제공동비축 원유도 저장돼 있다. 중동전쟁 이후 국제공동비축 물량 일부가 국내 정유사에 공급됐다. 강훈식 대통령 비서실장이 이 대통령 특사로 아랍에미리트(UAE)에 방문해 확보한 원유는 전날 여수비축기지에 입고됐다.이동환 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지