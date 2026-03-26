전국민 절전 당부한 李 “전쟁 여파 알기 어려워… 고통 나눠야”

전국민 절전 당부한 李 “전쟁 여파 알기 어려워… 고통 나눠야”
2차 비상경제점검회의 주재
“전기요금 웬만하면 변경 않겠다
기름값 부당이익엔 엄정 대응”
이재명 대통령이 26일 “한국전력 부채가 200조원가량 되는 등 쉽지 않은 상황”이라며 전 국민에게 전기 절약에 동참해 달라고 당부했다. 중동전쟁 장기화로 인한 에너지·원자재 수급 위기를 극복하려면 정부와 기업, 국민이 모두 힘을 보태야 한다는 뜻이다.
이 대통령은 청와대에서 주재한 2차 비상경제점검회의에서 “전기 사용과 관련해 특별한 말씀을 드려야 할 것 같다”며 이같이 밝혔다. 이어 “전기는 한전이 독점 공급하고 있다. 정부가 100% 책임지고 있는 구조이며, 요금은 웬만하면 지금 변경하지 않으려 한다”고 말했다.
다만 이 대통령은 “전기요금을 유지하면 (한전의) 손실과 적자 폭이 엄청나게 늘어날 수 있다”고 지적했다. 또 “요금을 올리지 않고 묶어두니 전기 사용이 오히려 늘면서 유류 대신 전기를 쓰는 상황 등이 발생한다”며 “그러면 손실이 기하급수적으로 늘어나 문제가 될 수 있다”고 설명했다. 그러면서 “이러면 정부 재정 손실도 문제가 되고, 과도한 에너지 낭비 문제도 생길 수 있다. 국민이 전기 절약에 각별히 협조해 달라”고 요청했다.
이 대통령이 국민 협조를 공개적으로 말한 건 중동 사태 여파가 장기화할 수 있다는 위기감 때문이다. 이 대통령은 “과거와 비교할 수 없을 만큼 복잡하게 얽힌 글로벌 공급망 속에 (전쟁의) 파급 정도를 정확하게 짚어내는 것은 불가능한 상황”이라고 말했다. 이어 “단번에 상황을 반전시킬 해법은 없지만, 그럴수록 더욱 지혜를 모으고 고통을 나누는 연대가 절실하다”고 강조했다.
이 대통령은 “공공부문은 차량 5부제에 솔선수범해야 하고, 국민 여러분께서는 대중교통을 이용하는 등 일상 속 작은 실천에 적극 동참해주시길 요청한다”고 말했다. 아울러 “정유사 공급가 2차 최고가격제와 관련해 일선 주유소도 적극 협조해 달라”며 “담합, 매점매석 등으로 부당이득을 취하는 행위에 대해선 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 충남 서산의 한국석유공사 비축기지도 방문해 LG화학, 롯데케미칼, 한화토탈에너지스, HD현대케미칼 대표들과 간담회를 했다. 이 대통령은 기업 어려움을 청취한 뒤 “석유화학기업들이 각자의 위치에서 백방으로 뛰고 있는 만큼 정부도 외교적 지원과 정책적 뒷받침을 아끼지 않겠다”며 “특히 대체 조달처 확보는 국가적으로도 중요한 과제인 만큼 가용한 수단을 적극 활용하라”고 주문했다. 이 대통령은 비축기지 옥외 저장 탱크를 직접 살펴보며 화재 등 돌발 상황에 대한 안전 대비태세도 점검했다.
석유공사 비축기지엔 정부 비축분뿐 아니라 산유국과 국제공동비축 원유도 저장돼 있다. 중동전쟁 이후 국제공동비축 물량 일부가 국내 정유사에 공급됐다. 강훈식 대통령 비서실장이 이 대통령 특사로 아랍에미리트(UAE)에 방문해 확보한 원유는 전날 여수비축기지에 입고됐다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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