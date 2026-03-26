‘청소년 소셜미디어 금지’ 전세계 확산… 英도 ‘사용 제한’ 실험

호주 이어 스페인·프랑스도 ‘금지’

영국, 청소년·가족 대상 시범 운영

美 법원 평결, 규제 논의 기폭제로

25일(현지시간) 미국 캘리포니아주 1심 법원이 메타와 구글의 청소년 소셜미디어 중독 책임을 인정하는 평결을 내리자 10대 자녀들이 소셜미디어로 정신적 피해를 입어 숨졌다고 주장해온 유족들이 눈물을 흘리며 부둥켜안고 있다. AFP연합뉴스

지난해 12월 호주가 세계 최초로 16세 미만 청소년의 소셜미디어 사용을 금지하는 정책을 도입한 뒤 관련 규제 논의가 전 세계로 확산하고 있다. 미국 법원이 인스타그램과 유튜브가 중독을 유발하도록 시스템을 설계했다고 판단한 만큼 규제 논의는 더욱 확산할 가능성이 커졌다.



미국 CNBC는 25일(현지시간) “호주와 유사한 조치를 검토하는 국가들이 늘고 있다”며 “스페인은 지난 2월 유럽에서 처음으로 10대 청소년의 소셜미디어 사용을 금지한 국가가 됐다”고 보도했다. 이어 “프랑스도 하원에서 15세 미만 청소년의 사용 금지안을 통과시켰다. 이 법안이 프랑스 상원을 통과할 경우 오는 9월 새 학기가 시작될 때부터 해당 조치가 시행될 예정”이라고 전했다.



지난 2월 영국 런던 윔블던의 한 고등학교 학생들이 16세 미만 소셜미디어 사용 금지와 관련해 토론하는 모습. 로이터연합뉴스

영국 과학혁신기술부도 이날 13~16세 청소년 300명과 가족을 대상으로 16세 미만 소셜미디어 제한 프로그램을 6주간 시범운영하겠다고 밝혔다. 해당 프로그램의 참가자는 자녀 보호 기능을 활용해 특정 앱 접근을 제한하는 집단, 인스타그램·틱톡·스냅챗 등 가장 인기 있는 앱 사용 시간을 하루 1시간으로 제한하는 집단, 밤 9시부터 다음 날 오전 7시까지 소셜미디어 이용을 전면 차단하는 집단, 현재와 동일하게 사용하는 집단 등 총 4개 집단으로 나뉜다.



정부는 프로그램 전후 참가자 면접을 통해 소셜미디어 제한이 학업·수면·가족관계 등에 미치는 영향과 우회 사용 여부, 이행 과정의 어려움 등을 조사할 방침이다. 이는 호주식 금지 정책 도입 여부를 판단하기 위한 의견 수렴 절차의 일환이다. 앞서 영국 정부는 아동의 디지털 환경과 웰빙 영향을 조사하는 설문을 했으며, 해당 조사는 오는 5월 26일 종료될 예정이다. 현재까지 약 3만건의 응답이 접수된 것으로 전해졌다.



BBC는 26일 “미 로스앤젤레스 법원 배심원단이 구글과 메타에 ‘청소년에게 유해한 소셜미디어 플랫폼을 설계한 것에 대해 과실이 있다’는 평결을 내린 지 불과 수 시간 지나지 않아 영국 정부에서 성명을 냈다”고 보도했다. 영국 과학혁신기술부 대변인은 성명에서 “이 사건은 미국 법원의 소관”이라면서도 “영국 어린이들이 마땅히 누려야 할 풍요로운 유년기를 위해 청소년 소셜미디어 규제와 중독성 있는 디자인 요소 해결 등 아동 안전과 관련한 모든 방안을 검토하고 있다”고 말했다.



반면 관련 입법을 둘러싼 이견도 여전하다. 상·하원이 청소년 소셜미디어 금지 조치에 대해 각각 찬성·반대하는 등 상반된 입장을 유지해 법안이 양원을 오가고 있으나 합의에는 이르지 못하고 있는 것으로 전해졌다.



조승현 기자 chosh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 조승현 기자 chosh@kmib.co.kr 478 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 지난해 12월 호주가 세계 최초로 16세 미만 청소년의 소셜미디어 사용을 금지하는 정책을 도입한 뒤 관련 규제 논의가 전 세계로 확산하고 있다. 미국 법원이 인스타그램과 유튜브가 중독을 유발하도록 시스템을 설계했다고 판단한 만큼 규제 논의는 더욱 확산할 가능성이 커졌다.미국 CNBC는 25일(현지시간) “호주와 유사한 조치를 검토하는 국가들이 늘고 있다”며 “스페인은 지난 2월 유럽에서 처음으로 10대 청소년의 소셜미디어 사용을 금지한 국가가 됐다”고 보도했다. 이어 “프랑스도 하원에서 15세 미만 청소년의 사용 금지안을 통과시켰다. 이 법안이 프랑스 상원을 통과할 경우 오는 9월 새 학기가 시작될 때부터 해당 조치가 시행될 예정”이라고 전했다.영국 과학혁신기술부도 이날 13~16세 청소년 300명과 가족을 대상으로 16세 미만 소셜미디어 제한 프로그램을 6주간 시범운영하겠다고 밝혔다. 해당 프로그램의 참가자는 자녀 보호 기능을 활용해 특정 앱 접근을 제한하는 집단, 인스타그램·틱톡·스냅챗 등 가장 인기 있는 앱 사용 시간을 하루 1시간으로 제한하는 집단, 밤 9시부터 다음 날 오전 7시까지 소셜미디어 이용을 전면 차단하는 집단, 현재와 동일하게 사용하는 집단 등 총 4개 집단으로 나뉜다.정부는 프로그램 전후 참가자 면접을 통해 소셜미디어 제한이 학업·수면·가족관계 등에 미치는 영향과 우회 사용 여부, 이행 과정의 어려움 등을 조사할 방침이다. 이는 호주식 금지 정책 도입 여부를 판단하기 위한 의견 수렴 절차의 일환이다. 앞서 영국 정부는 아동의 디지털 환경과 웰빙 영향을 조사하는 설문을 했으며, 해당 조사는 오는 5월 26일 종료될 예정이다. 현재까지 약 3만건의 응답이 접수된 것으로 전해졌다.BBC는 26일 “미 로스앤젤레스 법원 배심원단이 구글과 메타에 ‘청소년에게 유해한 소셜미디어 플랫폼을 설계한 것에 대해 과실이 있다’는 평결을 내린 지 불과 수 시간 지나지 않아 영국 정부에서 성명을 냈다”고 보도했다. 영국 과학혁신기술부 대변인은 성명에서 “이 사건은 미국 법원의 소관”이라면서도 “영국 어린이들이 마땅히 누려야 할 풍요로운 유년기를 위해 청소년 소셜미디어 규제와 중독성 있는 디자인 요소 해결 등 아동 안전과 관련한 모든 방안을 검토하고 있다”고 말했다.반면 관련 입법을 둘러싼 이견도 여전하다. 상·하원이 청소년 소셜미디어 금지 조치에 대해 각각 찬성·반대하는 등 상반된 입장을 유지해 법안이 양원을 오가고 있으나 합의에는 이르지 못하고 있는 것으로 전해졌다.조승현 기자 chosh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지