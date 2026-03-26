“세금추징 항의” 택배노조 간부, 울산 세무서서 분신 시도
1000억원 규모 축소 신고 ‘적발’
국세청 “안타까운 사고 발생 유감”
택배노조 한 간부가 26일 울산 동울산세무서에서 거액의 세금 추징에 항의하며 분신을 시도했다.
울산 북부경찰서·전국택배노조 울산지부 등에 따르면 이날 오전 10시49분쯤 북구 동울산세무서 청사 앞 야외 주차장에서 50대 남성 민원인 A씨가 분신을 시도했다. A씨는 몸에 인화물질을 뿌린 뒤 불을 붙였다. 전신에 불이 붙는 등 중상을 입은 그는 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받았다.
A씨는 전국택배노조 울산지부 산하 노동조합에서 지회장을 맡고 있는 것으로 알려졌다. 분신 시도 배경에는 최근 울산 지역 택배기사 다수를 대상으로 내려진 거액의 부가가치세 추징 통보가 있었다.
앞서 택배기사들 세무 신고를 대행하던 B씨의 부정행위가 세무 당국에 적발되면서 문제가 커졌다. 세무사 자격증이 없는 B씨는 5년간 울산을 포함해 전국 각지에서 활동하는 택배기사들의 부가가치세 신고를 대행했다. 이 과정에서 세액공제 대상인 ‘매입세액’을 부풀려 신고한 사실이 최근 세무 당국에 적발됐다. B씨가 발행한 허위 세금계산서는 1000억원대 규모로 알려졌다. 세무 당국은 B씨가 관리하던 택배기사들 명단을 확보, 약 1000명에게 ‘과세자료 해명 안내문’을 보냈다.
이들은 5년치 미납 세금 약 3000만원을 포함해 1인당 1억원 안팎의 추징금을 통보받은 것으로 전해졌다. 지회장인 A씨가 조합원들 고충을 해결하려고 세무서에서 선처를 구했으나 받아들여지지 않자 분신한 것이라는 게 노조 측 설명이다. 국세청은 “최선의 노력을 다해 세무상담을 진행했으나 안타까운 사고가 발생해 유감스럽게 생각한다”고 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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