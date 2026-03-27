소설 ‘삼총사’의 모델이자 태양왕 루이 14세의 충신이었던 샤를 드 바츠 드 카스텔모르 백작으로 추정되는 유해가 발견됐다. 네덜란드 지역 방송 L1은 25일(현지시간) 마스트리히트 성 베드로·바오로 성당의 요스 팔커씨가 최근 보수 공사 중 지하에서 의문의 유골을 발견했다고 보도했다. 팔커씨는 “지난 2월 교회 바닥 타일이 내려앉아 보수 공사를 하던 중 유골이 나왔다”며 “28년간 다르타냥의 흔적을 추적해온 고고학자 빔 데이크만에게 즉시 알렸고 그가 현장을 확인했다”고 전했다.
팔커씨는 무덤에서 17세기 프랑스 동전이 발견된 점과 역사 기록대로 목과 가슴 부위에 머스킷 총탄이 박혀 있는 점을 근거로 유해의 주인이 다르타냥의 실제 모델인 카스텔모르로 백작일 가능성이 높다고 주장했다. 이 유골은 고고학 연구소로 옮겨진 상태다. 조사팀은 지난 13일 유골에서 DNA 샘플을 채취해 독일 뮌헨 연구소로 보냈고 이곳에서 후손들의 DNA와 대조 작업을 진행하고 있다. 고고학자 데이크만은 “이번 유해 발굴은 국·내외 전문가들이 대거 참여하면서 마치 한 편의 수사극처런 긴박하게 전개되고 있다”며 “이 유해가 실제 다르타냥인지 확실히 규명하고 싶다”고 말했다.
카스텔모르 백작은 루이 14세의 절대적 신임을 받았던 근위대장으로 1673년 6월 25일 마스트리히트 공성전에서 총탄을 맞고 전사했다. 당시 루이 14세는 “내가 전적으로 신뢰했던 유일한 사람을 잃었다”며 통곡한 것으로 전해진다. 하지만 치열한 교전 중 시신을 급히 매장한 탓에 그의 묘소는 350여년간 미스터리로 남아 있었다. 가난한 시골 귀족에서 ‘태양왕의 검’이 된 그의 삶은 훗날 뒤마의 소설 ‘삼총사’로 재탄생하며 프랑스를 상징하는 불멸의 아이콘이 됐다.
천금주 기자
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‘삼총사’ 다르타냥의 실존 모델 추정 유해 발굴
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